Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула сообщили об аварии с участием легкового автомобиля. ДТП произошло вечером в четверг, 12 октября, сообщают очевидцы в группе Banraul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что авария произошла на Горе, на переулке Присягина, в 22:30. По словам свидетелей происшествия, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
На опубликованных снимках видно, что автомобиль получил серьезные повреждения передней части.
Официальных комментариев по поводу аварии пока нет.
Комментарии
не пойму что за машина?