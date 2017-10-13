Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула сообщили об аварии с участием легкового автомобиля. ДТП произошло вечером в четверг, 12 октября, сообщают очевидцы в группе Banraul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что авария произошла на Горе, на переулке Присягина, в 22:30. По словам свидетелей происшествия, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

На опубликованных снимках видно, что автомобиль получил серьезные повреждения передней части.

Официальных комментариев по поводу аварии пока нет.