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Половину сигары британского премьер-министра Уинстона Черчилля продали на торгах в Соединенных Штатах более чем за 12 тысяч долларов. Об этом пишет Life со ссылкой на аукционный дом RR Auction.

Уточняется, что Черчилль выкурил сигару 11 мая 1947 года в аэропорту Ле Бурже (Париж). Ее смог сохранить один из членов экипажа самолета, на котором летел премьер. По данным издания, на артефакте сохранилась красно-золотая надпись "La Corona / Winston Churchill".

10-сантиметровую сигару приобрел коллекционер из Палм-Бич, штат Флорида. Его имя не называется.