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Специальный показ картины Дага Лаймана "Сделано в Америке" с Томом Крузом в главной роли прошел 11 октября в барнаульском кинотеатре "Галактика", который заработал на прошлой неделе. Просмотр фильма состоялся благодаря сети "Киномир" и радиостанции "Европы Плюс". Именно в ее эфирах слушатели могли выиграть пригласительные билеты на предпоказ.

"Сделано в Америке" — криминальная драма, ставшая уже второй работой Дага Лаймана и актера Тома Круза после фантастической картины "Грань будущего". Лента основана на реальных событиях. Она рассказывает о пилоте, занимавшемся перевозкой наркотиков. При этом герой Тома Круза параллельно работал на ЦРУ. Мировые критики довольно высоко оценили "Сделано в Америке", у фильма около 90% положительных рецензий. Картина вышла в российский прокат примерно на 900 копиях.

Традиционно, перед показом, самые активные слушатели "Европы Плюс" приняли участие в викторине и конкурсах, забрав подарки. В одном из конкурсов несколько девушек соревновались в том, чтобы как можно дальше запустить бумажный самолетик. Кроме того, зрителей развлекали стюардессы.