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Алтайские аграрии сообщили о возможном рекордном урожае в этом году

, ИА "Амител"
На данный момент убрано 90% всего урожая

Аграрии Алтайского края могут собрать в 2017 году самый рекордный урожай за последние годы. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, в регионе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены почти на 90% площадей.

Уже собрано 3 миллиона 325 тысяч тонн зерна. Установившаяся на этой неделе погода позволила хозяйствам региона нарастить темпы уборочных работ. Валовой сбор зерна достиг практически 4,5 миллиона тонн. Более половины из этого составляет урожай пшеницы.

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что в этом году урожай зерна в регионе должен превысить 5 миллионов тонн. В 2016 году алтайские аграрии собрали 5 миллиона 120 тысяч тонн зерна, что являлось максимальным показателем за последние семь лет.

При этом алтайские власти призвали не допустить потери урожая в этом году из-за непогоды. Как сообщил вице-премьер Александр Лукьянов, темпы уборочной кампании в регионе на уровне среднемноголетних. Погодный фактор вносит свои коррективы в уборочную кампанию, но критически не влияет на нее.

Что касается цен на пшеницу, то сейчас тонна 3 класса стоит в пределах 7 тысяч рублей, пшеница 4 класса – 6300. Цена гречихи — от 8000 до 11000 рублей.


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Комментарии

13.10.2017 10:19
- гость -

Как говаривала моя бабушка "Курочка в гнезде, яичко в ..., а Они уже глазунью жарют."

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13.10.2017 10:26
Гость

Рекордный урожай зерновых в 9 миллионов тонн в Алтайском крае был в 1972 году. Такого урожая не достичь никогда при нынешнем ведении сельского хозяйства в коае.

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13.10.2017 10:40
- гость -

130 млн т элеваторы заполнены прошлогодним( 120м т) цена упала втрое половина сгниет (зерно без сушки портится через 2 дня) короче на корм скоту РБК

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