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Полицейские в Михайловском районе задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в угоне легковой машины. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что инцидент произошел днем 10 октября. В селе Михайловка подозреваемый был в гостях у знакомого, с которым вместе распивал спиртные напитки, а затем угнал ВАЗ-2103, принадлежащий хозяину дома. Уточняется, что машина стояла на приусадебном участке, она была открытой, а ключи находились в замке зажигания.

Машину в технически исправном состоянии стражи порядка нашли в селе Николаевка. Позднее они задержали и самого подозреваемого.

По факту угона в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Подчеркивается, что задержанный уже не раз привлекался к уголовной ответственности.