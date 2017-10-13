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Дорожные знаки, которые ограничивают остановку и стоянку грузовых автомобилей, установят на улице Бехтерева в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Уточняется, что новые знаки будут установлены 26 октября по нечетной стороне улицы от улицы Матросова до дома №17 по улице Бехтерева.

По четной стороне вышеобозначенного участка также установят знаки, которые ограничивают остановку и стоянку грузовиков по ночам (с 18:00 до 8:00). Знаки будут установлены для обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка.