Фото: ХК "Алтай"
Хоккейная команда "Алтай" потерпела восьмое поражение подряд в чемпионате ВХЛ и окончательно закрепилась на последнем месте в турнирной таблице. 12 октября дома в Барнауле в повторной игре "Алтай" уступил саратовскому "Кристаллу" – 2:4.
Сначала в середине периода точный бросок Сергея Болдырева вывел "Кристалл" вперед, а за 61 секунду до окончания первой двадцатиминутки Павел Антипов удвоил преимущество гостей.На 30-й минуте "Кристалл" довел счет до разгромного. Игроки "Алтая" встрепенулись и сократили отставание до минимума: шайбы забил Степан Жданов. За 14 секунд до окончания второго периода после проигранного вбрасывание в зоне гостей, "Алтай" пропустил контратаку завершившуюся голом – 2:4. В третьем периоде команды не смогли отличиться.
Таким образом, "Алтай" потерпел восьмое поражение подряд и опустился на последнее место в турнирной таблице. Следующие игры барнаульцы проведут на выезде 28-29 октября против курганского "Юниора". В ближайшие домашние игры пройдут 7-8 ноября против всё того же "Юниора".
Комментарии
Очень люблю хоккей, но даже не разу не ходил смотреть матчи с "Алтаем", еще раз убедился, что там смотреть и не на что!)
стабильность признак мастерства )
Это же первое место! с конца!!!
10:50, зря такое мнение. у Алтая сейчас "черная полоса" идет, в лучшие времена, да и просто в обычное время болельщик всегда был с командой, но сейчас это испытание и для болельщик и для тренеров и конечно для игроков. Не хотелось бы, чтобы "Алтай" как и "динамо-барнаул" стал чем-то нарицательным... Удачи, Алтай!