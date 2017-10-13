Фото: ХК "Алтай"

Хоккейная команда "Алтай" потерпела восьмое поражение подряд в чемпионате ВХЛ и окончательно закрепилась на последнем месте в турнирной таблице. 12 октября дома в Барнауле в повторной игре "Алтай" уступил саратовскому "Кристаллу" – 2:4.

Сначала в середине периода точный бросок Сергея Болдырева вывел "Кристалл" вперед, а за 61 секунду до окончания первой двадцатиминутки Павел Антипов удвоил преимущество гостей.На 30-й минуте "Кристалл" довел счет до разгромного. Игроки "Алтая" встрепенулись и сократили отставание до минимума: шайбы забил Степан Жданов. За 14 секунд до окончания второго периода после проигранного вбрасывание в зоне гостей, "Алтай" пропустил контратаку завершившуюся голом – 2:4. В третьем периоде команды не смогли отличиться.

Таким образом, "Алтай" потерпел восьмое поражение подряд и опустился на последнее место в турнирной таблице. Следующие игры барнаульцы проведут на выезде 28-29 октября против курганского "Юниора". В ближайшие домашние игры пройдут 7-8 ноября против всё того же "Юниора".