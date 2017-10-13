Фото: сайт Барнаула
Антитеррористическую безопасность объектов массового пребывания проверили в Барнауле. Как сообщает пресс-служба администрации города, в пяти районах краевой столицы действуют межведомственные комиссии.
Специалисты комиссии проверяют оснащенность таких мест необходимым техническим оборудованием, наличие функционирующих дополнительных входов и выходов из здания, тестируют персонал учреждения или организации на знания основных правил поведения при возникновении чрезвычайной ситуации и террористических актов.
Под проверку попали несколько детских садов, школ, спортивная школа "Полимер", а также "Эко-Ярмарка ВДНХ" и Торговый центр "Лето". Перечисленные объекты введены в эксплуатацию в прошлом и текущем годах. Среди самых распространенных рекомендаций, которые комиссия выдала персоналу объектов, — увеличение срока хранения информации с камер видеонаблюдения.
"По итогам обследования установлено, что объекты массового пребывания людей достаточно оснащены средствами защиты, среди которых: видеонаблюдение, привлечение частных охранных предприятий, решены вопросы пожарной безопасности и речевого оповещения, проводится системная работа с персоналом учреждений образования, школьниками и их родителями. Вместе с тем комиссия отмечает необходимость отработки практических действий не только при возникновении происшествий, но и в случае террористических актов. Пока сроки хранения и архивирования данных видеонаблюдения, как правило, недостаточные и не в полной мере отвечают требованиям Постановления Правительства России – 30 дней", — приводит пресс-служба слова заместителя главы администрации Индустриального района Светланы Мосиной.
Комментарии
Интересно каким образом увеличение срока хранения видеозаписи с камер до 30 дней спасет от террористических атак?
За месяц предупредили всех. Проверили то, что и обещали.
Отчитались всем вышестоящим и в СМИ. А на том же вокзале можно лошадь в доспехах незаметно провести, это если не сильно стараться, в то и танк ....
iOne
+1
на вокзале стоят детекторы на входе и выходе, всех заставляют проходить только через них. Они пищат абсолютно на всех, но никого не останавливают и не проверяют. Какой смысл этих детекторов и хождения через них?
13.10.2017 11:52
- гость -
пассажиропоток считают))
Serg 1
для подсчета пассажиропотока можно обойтись и куда более простыми и дешевыми средствами, нежели металлодетектор. Например, обычными фото-элементами, как во всех магазинах стоят
13.10.2017 12:10
- гость -
запросто)
т.б. люди все равно по билетам уезжают. но сверху дали команду установить рамки а про то как они работать будут никто не думал