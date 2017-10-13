Фото: сайт Барнаула

Антитеррористическую безопасность объектов массового пребывания проверили в Барнауле. Как сообщает пресс-служба администрации города, в пяти районах краевой столицы действуют межведомственные комиссии.

Специалисты комиссии проверяют оснащенность таких мест необходимым техническим оборудованием, наличие функционирующих дополнительных входов и выходов из здания, тестируют персонал учреждения или организации на знания основных правил поведения при возникновении чрезвычайной ситуации и террористических актов.

Под проверку попали несколько детских садов, школ, спортивная школа "Полимер", а также "Эко-Ярмарка ВДНХ" и Торговый центр "Лето". Перечисленные объекты введены в эксплуатацию в прошлом и текущем годах. Среди самых распространенных рекомендаций, которые комиссия выдала персоналу объектов, — увеличение срока хранения информации с камер видеонаблюдения.

"По итогам обследования установлено, что объекты массового пребывания людей достаточно оснащены средствами защиты, среди которых: видеонаблюдение, привлечение частных охранных предприятий, решены вопросы пожарной безопасности и речевого оповещения, проводится системная работа с персоналом учреждений образования, школьниками и их родителями. Вместе с тем комиссия отмечает необходимость отработки практических действий не только при возникновении происшествий, но и в случае террористических актов. Пока сроки хранения и архивирования данных видеонаблюдения, как правило, недостаточные и не в полной мере отвечают требованиям Постановления Правительства России – 30 дней", — приводит пресс-служба слова заместителя главы администрации Индустриального района Светланы Мосиной.