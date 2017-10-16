Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней

Уникальный курс по подготовке специалистов по недвижимости за пять дней проведет агентство недвижимости "Жилфонд".

В программе курса много эксклюзивной информации. Эксперты "Жилфонда" поделятся авторскими методиками успешных продаж готовых квартир и новостроек; загородной, элитной и коммерческой недвижимости.

Темы мастер-класса

Рынок недвижимости Барнаула сегодня. Аналитика рынка: новостройки, вторичное жильё, загородная недвижимость, земельные участки.

Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капитал. Ипотека: обзор предложений банков. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен.

Как быстро и дорого продать недвижимость?

Юридические основы проведения сделок.

Защита прав потребителей в сфере недвижимости.

Как зарабатывать на рынке недвижимости?

Запишитесь на курс сегодня совершенно бесплатно, посетите мастер-класс, получите сертификат и станьте специалистом по недвижимости. Авторы курса — профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка.

Добиться успеха в "Жилфонде" реально. В компании созданы все условия для личностного и профессионального роста. "Жилфонд" три года подряд входит в список лучших работодателей среди агентств недвижимости России, по данным рейтинга HeadHunter.

"Жилфонд" — это компания с 20-летним опытом работы на рынке, это большая, дружная и успешная команда. В 66 офисах агентства работают 970 сотрудников. Агентство постоянно развивается, и ему нужны новые грамотные специалисты. Лучшие выпускники курса "Как стать специалистом по недвижимости за пять дней" смогут выбрать место в одном из офисов компании.

Обучение проводится бесплатно. По итогам курсов будет выдан сертификат.

Место проведения: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 117

Продолжительность обучения: пять дней

Начало занятий: 23 октября

Время проведения: с 17:00 до 20:00

Телефон: 8 (3852) 20-14-14

Оставить заявку на обучение возможно сейчас

Количество мест ограничено

Агентство недвижимости "Жилфонд": jilfond.ru

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"Жилфонд" — одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. Действительный член Российской гильдии риелторов, Новосибирской ассоциации риелторов и Союза риелторов Барнаула и Алтайского края. Лучшая брокерская компания на рынке ипотечных сделок – 2015, по данным всероссийского конкурса "Профессиональное признание – 2015"; лучший работодатель среди агентств недвижимости России, по данным рейтинга компании HeadHunter (по итогам 2015 и 2016 годов); обладатель золотой медали Межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги Сибири – ГЕММА-2014"; лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России – 2016; платиновый партнёр Сибирского банка Сбербанка России – 2016; лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге ВТБ (ПАО).