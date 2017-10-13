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Алтайские аграрии, согласно данным на четверг, 12 октября, обмолотили зерновые и зернобобовые культуры с 3 миллионов 325 тысяч гектаров, что составляет около 90% всех площадей. Об этом пишет пресс-служба правительства региона со ссылкой на Минсельхоз края.

Уточняется, что валовой сбор зерна достиг почти 4,5 миллиона тонн, из которых более половины — это урожай пшеницы.

Вместе с завершением обмолота зерновых в Алтайском крае продолжается уборка сахарной свеклы, разгорается уборка подсолнечника, ведется осенняя обработка почвы.

В сообщении отмечается, что ранее глава региона Александр Карлин потребовал от сельхозпроизводителей и руководителей профильных ведомств не допустить потери урожая в края, сосредоточить на уборочной компании все силы и средства. Подчеркивается, губернатор каждый день ведет контроль за ходом уборочной кампании.