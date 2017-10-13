Количество пар брачующихся в пятницу, 13 в ЗАГСах Барнаула резко сокращается. Так, например, в ЗАГС Индустриального района сегодня, 13 октября, нет ни одной пары молодоженов. Зато в субботу, 14 октября здесь зарегистрируют 12 новых семей.

В краевом Дворце бракосочетания сегодня также нет желающих пожениться. Однако руководитель Дворца Татьяна Богданчикова связывает это с тем, что учреждение должно было в это время закрыться на реконструкцию. "Я думаю, что если бы молодожены знали, что мы работаем в эти дни, церемонии бракосочетания у нас сегодня бы состоялись. Хотя, конечно, в такой день немного желающих соединить свои судьбы. Пожалуй, только самые исключительные, кого на самом деле привлекают такие даты", — сообщила директор.

В ЗАГС Октябрьского района также отмечают количество снижения желающих пожениться "Сегодня у нас пять пар. А в прошлую пятницу было 12 или 13", — сообщили в ЗАГСе.