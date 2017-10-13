Осень меняет все вокруг, одевая деревья и землю в золотистые одежды.
Самые главные алтайские курорты "Белокуриха" и "Белокуриха-2" преображаются, становясь в осеннем одеянии еще прекрасней. Пользователи соцсетей с радостью делятся красотами осени в своих аккаунтах Instagram. Смотрим и мы.
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