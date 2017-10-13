Осень меняет все вокруг, одевая деревья и землю в золотистые одежды.

Самые главные алтайские курорты "Белокуриха" и "Белокуриха-2" преображаются, становясь в осеннем одеянии еще прекрасней. Пользователи соцсетей с радостью делятся красотами осени в своих аккаунтах Instagram. Смотрим и мы.

Публикация от Никитина Дарья (@nikitinadasha1808) Окт 12 2017 в 2:21 PDT

#прогулки по Белокурихе #осень #белокуриха #отпуск #отдыхаем #воздух #небо #красота Публикация от Алена Игоревна (@aliona_igorevna_ui) Окт 12 2017 в 7:44 PDT

#Белокуриха#осень🍂🍃🍁 Публикация от Надежда (@igorevna_nadin) Окт 11 2017 в 6:27 PDT

Публикация от Валерий Дубовой (@valeriidubovoi) Окт 11 2017 в 12:31 PDT

Публикация от Валерий Дубовой (@valeriidubovoi) Окт 11 2017 в 12:26 PDT

Помогаем бурундучку делать запасы на зиму #сибирь#белокуриха2017#белокуриха#алтай#ecoanimals Публикация от sbarin68 (@sbarin68) Окт 11 2017 в 12:10 PDT

Открытка с рябиной Публикация от Litvinova Lyudmila (@la.litvinova) Окт 10 2017 в 11:30 PDT

Скоро белым одеялом накроет любимый Академ,а пока любуюсь на снег Алтая🏔 #Алтай #Белокуриха #путешествие #горы Публикация от Tatiana Shevchenko (@tatianna_shevchenko) Окт 10 2017 в 10:10 PDT

#belokurikha2 #stones#largestones #nature #beautiful #autumn Публикация от Мамаева Анастасия (@mamaeva2020) Окт 10 2017 в 9:40 PDT

#вечер#небо #закат#красиво#безфильтров#белокуриха Публикация от Алла (@alla_falk) Окт 10 2017 в 4:49 PDT

Публикация от Константин (@work_travel_750_) Окт 10 2017 в 4:09 PDT

Публикация от Полина Пронина (@_proninapolina_) Окт 10 2017 в 1:37 PDT

Прекрасно💛 Публикация от Раиска🔝💣 (@raiskavell) Окт 9 2017 в 9:19 PDT

Есть наскальные рисунки древних людей, а есть рисунки современных обезьян. Публикация от Роман (@romangringo) Окт 9 2017 в 12:36 PDT

🏎 Публикация от @vit_eir Окт 9 2017 в 12:18 PDT

#Золотая #осень и серпантины #Белокуриха2 Публикация от Игорь Игоревич (@i.igorevich2) Окт 8 2017 в 6:35 PDT

На Белокурихе2 Публикация от Игорь Игоревич (@i.igorevich2) Окт 8 2017 в 6:36 PDT