Завершается строительство жилого комплекса в центре города Барнаула по улице Песчаной, 19. Дом практически готов. Отделка квартир завершена, установлен грузопассажирский лифт, заканчивается отделка подъездов. Застройщику осталось подключиться к сетям и завершить благоустройство придомовой территории. Будущие новоселы уже собирают чемоданы, ведь у них есть все шансы переехать к Новому году.

Жилой комплекс “Изумрудный” расположен в центральной части города Барнаула, недалеко от ЦУМа. Инфраструктура центра города гармонично сочетается с тишиной и уютом спальных районов.

В чуть более чем 600 метрах по прямой от комплекса расположен театр музыкальной комедии;

Чуть более 950 метров до ЦУМа;

Соседнее здание (25 метров) — детский сад №263;

Чуть более километра по прямой до школы №55;

Несколько сотен метров до технического университета;

Чуть более 600 метров до БЮИ.

Отдельно стоит сказать о достоинствах нового комплекса:

Комфорт, тишина и приватность — главные составляющие жизни в ЖК “Изумрудный”. Основные преимущества дома:

Нет нежилых помещений. Быстрый и тихий лифт. Комфортные лестничные площадки с естественным освещением. Зеленый двор, закрытый от чужих глаз. Крытые детская и спортивная площадки. Потрясающий панорамный вид с верхних этажей здания.

Приобрести квартиру в ЖК "Изумрудный" можно по рекордно низкой для центра города Барнаула цене — всего за 1 016 000 рублей.

Застройщик: ООО "ИСК Вектор"

Телефон отдела продаж: +7(3852)533-000

С проектной декларацией можно ознакомиться на САЙТЕ: изумрудный-жк.рф