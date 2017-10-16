Завершается строительство жилого комплекса в центре города Барнаула по улице Песчаной, 19. Дом практически готов. Отделка квартир завершена, установлен грузопассажирский лифт, заканчивается отделка подъездов. Застройщику осталось подключиться к сетям и завершить благоустройство придомовой территории. Будущие новоселы уже собирают чемоданы, ведь у них есть все шансы переехать к Новому году.
Жилой комплекс “Изумрудный” расположен в центральной части города Барнаула, недалеко от ЦУМа. Инфраструктура центра города гармонично сочетается с тишиной и уютом спальных районов.
- В чуть более чем 600 метрах по прямой от комплекса расположен театр музыкальной комедии;
- Чуть более 950 метров до ЦУМа;
- Соседнее здание (25 метров) — детский сад №263;
- Чуть более километра по прямой до школы №55;
- Несколько сотен метров до технического университета;
- Чуть более 600 метров до БЮИ.
Отдельно стоит сказать о достоинствах нового комплекса:
Комфорт, тишина и приватность — главные составляющие жизни в ЖК “Изумрудный”. Основные преимущества дома:
- Нет нежилых помещений.
- Быстрый и тихий лифт.
- Комфортные лестничные площадки с естественным освещением.
- Зеленый двор, закрытый от чужих глаз.
- Крытые детская и спортивная площадки.
- Потрясающий панорамный вид с верхних этажей здания.
Приобрести квартиру в ЖК "Изумрудный" можно по рекордно низкой для центра города Барнаула цене — всего за 1 016 000 рублей.
Застройщик: ООО "ИСК Вектор"
Телефон отдела продаж: +7(3852)533-000
С проектной декларацией можно ознакомиться на САЙТЕ: изумрудный-жк.рф