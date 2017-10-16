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"Запретный" ОДН и "дом с усами": БГЭС пояснила, что с ними делать

, ИА "Амител"
Публикуем наиболее интересные вопросы читателей Amic.ru и ответы БГЭС

Фото: Amic.ru

11 октября на портале Amic.ru прошла очередная онлайн-конференция с генеральным директором Барнаульской горэлектросети Иваном Василиади. Читатели интересовались, можно ли установить электросчетчик на подъезд, что делать с соседскими проводами, тянущимися из форточки к гаражу во дворе дома, когда БГЭС прекратит начислять населению ОДН. Публикуем наиболее интересные вопросы читателей и ответы на них.

ОДН: кто, если не мы

Читатель "Амитела" Алексей твердо убежден: Барнаульская горэлектросеть с 1 января 2017 года не имеет права начислять жителям плату за "электроснабжение ОДН". На конференции он обратился к энергетикам с вопросом: "Государственной инспекцией Алтайского края неоднократно БГЭС выдавались предписания убрать начисления, сделать перерасчет. Когда БГЭС прекратит нарушать закон?"

Перерасчетов не будет для тех управляющих компаний и ТСЖ, которые не заключили договор с Барнаульской горэлектросетью - в этом уверен Иван Василиади, и эту позицию с барнаульскими энергетиками разделяет Министерство строительства и ЖКХ России.

"Управляющие компании не имеют права выставлять жилищную услугу "Электроснабжение СОИ" до момента заключения договора с ресурсоснабжающей организацией, а если быть точным, до момента подписания такого договора", — подчеркивает Василиади.

Более того, по его словам, договор может быть расторгнут с управляющей компанией за нарушение условий оплаты. И тогда по аналогии с непосредственным управлением услугу ОДН в составе коммунальных будет обязана выставить жителям Барнаульская горэлектросеть. "Письмо Минстроя, полученное нами на прошлой неделе, полностью подтверждает правомочность БГЭС доставлять жителям подобные счета. Очевидно, что позиция Жилищной инспекции также не будет противоречить официальному мнению Минстроя, и вопрос с предписаниями будет урегулирован", — резюмировал гендиректор БГЭС.

Считаем по подъездам

"Возможно ли поставить общедомовой прибор учета на каждый подъезд отдельно?" — с таким вопросом обратился наш читатель Олег.

И теоретически, и практически установить подъездный электросчетчик можно. Однако польза от него, как считает Иван Василиади, будет минимальной. К расчетам его не примут, и пригодится он лишь для локального мониторинга.

"Поскольку в многоквартирном жилом доме может быть несколько вводов (отдельных присоединений кабелем), общедомовой прибор учета должен находиться не в подъезде, а устанавливаться в ВРУ жилого дома с целью учета всего отпущенного в дом электричества".

"Дом с усами"

Дом с усами – это не из сказки. Это из Барнаула. Читатель Amic.ru выразил свою обеспокоенность по поводу изобретательных соседей: "Наш дом сплошь укутан усами из проводов, которые тянутся из окон многоэтажного дома к частным гаражам. Законно ли это? Кто должен это проконтролировать и пресечь?"

Ситуацию с гаражом Иван Василиади сопоставил с примерами из повседневной жизни: "Житель многоквартирного дома решил скосить траву под своим окном, а включить электрокосилку ему некуда, кроме как в розетку в собственной квартире. Или жильцу нужно завести машину зимой в холод. Не вижу нарушения закона в подключении такого зарядного устройства. Нет принципиальной разницы между тем, находится ли присоединенное устройство в границах квартиры абонента или находится за ее пределами. По аналогии и подключение рядом стоящего гаража может быть выполнено на постоянной основе по согласованию с управляющей компанией в том случае, если оно не несет потенциальной опасности для окружающих, то есть выполнено изолированным проводом", — пояснил гендиректор БГЭС.

Барнаульскую горэлектросеть такая ситуация заинтересует лишь в том случае, если внешние объекты будут подключены помимо прибора учета, а повлиять на соседа можно только решением суда.

Платите правильно

В ходе онлайн-конференции генеральный директор БГЭС также пояснил: оплачивать электроэнергию необходимо до 10-го числа включительно. При этом не стоит забывать, что уже с 31-го дня просрочки, то есть 21-го числа следующего месяца, вам начнут начислять пени от 11 до 26% годовых.

Подробнее с материалами онлайн-конференции вы можете познакомиться по ссылке.

Следующая конференция состоится 25 октября. Следите за анонсами в нашей ленте новостей и задавайте свои вопросы.


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