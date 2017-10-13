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В России к 2018-2019 году могут ввести требования по переходу на энергосберегающие технологии для бытовой техники, что позволит снизить потребление электроэнергии до 40%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представителей Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Уточняется, что всего будет разработано 54 ГОСТа: 20 стандартов уже утвердили, 34 агентство собирается принять до конца текущего года.

В Росстандарте подчеркивают, что данные ГОСТы смогут войти в техрегламент Евразийского экономического союза (ЕЭК).

В свою очередь, представители ЕЭК заявили газете, что проект технического регламента, в основе которого лежат разработанные РФ стандарты, уже одобрили для вынесения на коллегию ЕЭК. Его могут принять до конца 2017 года.

"Ранее подобных требований на уровне Союза не было. Сейчас по итогам консультативного комитета ЕЭК совместно со сторонами дорабатывает проект техрегламента и перечень стандартов к нему", — цитирует издание представителей комиссии.