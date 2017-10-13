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В России к 2018-2019 году могут ввести требования по переходу на энергосберегающие технологии для бытовой техники, что позволит снизить потребление электроэнергии до 40%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представителей Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Уточняется, что всего будет разработано 54 ГОСТа: 20 стандартов уже утвердили, 34 агентство собирается принять до конца текущего года.
В Росстандарте подчеркивают, что данные ГОСТы смогут войти в техрегламент Евразийского экономического союза (ЕЭК).
В свою очередь, представители ЕЭК заявили газете, что проект технического регламента, в основе которого лежат разработанные РФ стандарты, уже одобрили для вынесения на коллегию ЕЭК. Его могут принять до конца 2017 года.
"Ранее подобных требований на уровне Союза не было. Сейчас по итогам консультативного комитета ЕЭК совместно со сторонами дорабатывает проект техрегламента и перечень стандартов к нему", — цитирует издание представителей комиссии.
Комментарии
А выработанную и сэкономленную электроэнергию можно с выгодой продать за рубеж!
Ровно на столько и поднимут тарифы за электроэнергию, чтобы не терять прибыли в РФ, а съэкономленную продадут "нашим зарубежным партнерам" для получения дополнительных прибылей.
Хитрый ход!
перейдем на энергосберегающие технологии и тарифы на электроэнергию так поднимут, мало не покажется. вот и вся экономия.
Американские домохозяйства смогут в среднем снизить налоги на $4 тыс. в год, если Конгресс США одобрит текущий план пересмотра федерального налогового кодекса, заявил в среду президент Дональд Трамп.
Он объяснил, что это произойдет в результате его призыва к снижению ставок налога на доходы физических лиц и на прибыль компаний.
Цены на электроэнергию вырастут процентов на 40%, так в чем же экономия?
Начинайте копить деньги на последующую экономию.
сначала придется не хило раскошелится на обновление бытовой техники.А где деньги Зин на это
Только 16% эл. энергии потребляет население, включая лифты, освещение дворов и.т.д. и получается только 5-6% экономии, и это если ВСЕ перейдут на эти технологии...
"... к 2018 — 2019 гг...." А а знаю способ как сэкономить на электричестве до 40% , а может быть и до 50 или даже 60% и он может быть реализован до конца месяца. Просто уменьшите раздутые тарифы на желаемую величину экономии.
С лампочками полный атас - стоят в десять раз дороже обычных, а работают почти столько же по срокам. Лодно, хоть от ртутных вонючек избавились. Наверное и с другой энергосберегающей техникой будет такое же безобразие.