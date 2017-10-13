Алтайское отделение партии "Справедливая Россия" проконтролирует качество детского питания в школах в рамках федерального проекта "Школьные столовые под депутатский контроль!". Подробности проекта сообщает пресс-служба партии.

Проект будет реализован по всей России. В Алтайском крае старт ему дал депутат Государственной Думы, лидер регионального отделения партии Александр Терентьев.

По словам госдумца, главная задача проекта — обеспечение качественного и рационального питания для детей, оценка соблюдения санитарных норм и правил при организации питания, улучшение контроля за государственными и муниципальными закупками детского питания.

Партия организует мониторинг качества детского питания в школах. Причем это сделают не только депутаты и члены партии, но представители Общественной палаты Алтайского края, а также родительские комитеты. "Справедливая Россия" планирует проверить школьные столовые по всему Алтайскому краю и поставщиков, которые предоставляют им продукцию.

Депутаты направят запросы в Министерство образования и науки Алтайского края с требованием разъяснить, какие меры сейчас предпринимаются для контроля качества школьного питания. Справедливороссы проконтролируют систему мер по обеспечению приоритетности закупок продуктов у местных производителей и систему антикоррупционных мероприятий при организации закупок продуктов для школьного питания.

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания от "СР" Александр Николайчик будет контролировать качество питания в городах, его коллега по АКЗС Василий Железовский — в сельской местности.

"Мы планируем и в дальнейшем расширять этот проект. Проверку нужно устроить не только в школьных столовых, но и в детских садах", – отметил руководитель фракции "Справедливая Россия" в краевом парламенте, член Совета регионального отделения Александр Молотов.

По итогам проекта партия разработает рекомендации по совершенствованию системы школьного питания и отправит их в Минобразования. Вся информация о нарушениях будет направлена в Роспотребнадзор, санитарно-эпидемиологическую службу и прокуратуру.