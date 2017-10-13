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Системы отслеживания межрегиональных автобусов на автовокзалах Кемерово, Барнаула и Новосибирска объединили в одну, сообщает ТАСС со ссылкой на директора компании — исполнителя проекта "Сибтранснавигация" Игоря Помогаева.

"Такого межсубъектного взаимодействия нет в РФ. Пилотный проект представляет собой интеграцию автоматизированных систем отслеживания межрегиональных пассажирских перевозок. Пока мы объединили системы автовокзалов Кемерово, Новосибирска и Барнаула", — сказал он, добавив, что проект объединил шесть межрегиональных маршрутов между Кемеровской, Новосибирской областями и Алтайским краем, в 2018 году предполагается охватить другие регионы Сибири", — сообщил Помогаев.

Гендиректор "Кузбасспассажиравтотранса" Виктор Целищев уточнил, что, несмотря на наличие внутренних систем отслеживания автобусов, проверить движение пассажирского транспорта между соседними регионами было невозможно.

"Наш автобус пошел в Новосибирск — мы его видим, новосибирский автобус к нам идет — мы его не видим. Мы сейчас сделали два маршрута: один — на Новосибирск, второй — на Барнаул. Теперь мы их видим, и они нас видят", — пояснил он.

Помогаев добавил, что в будущем пассажиры из разных регионов смогут также отследить движение автобусов в режиме реального времени и выстроить свое расписание. Такой привилегией пока обладают только жители Кузбасса.