Справоросс Терентьев предложил КПРФ выдвинуть общего кандидата на выборы губернатора

Лидер алтайский справороссов, депутат Госдумы Александр Терентьев предложил коммунистам выдвинуть единого кандидата на губернаторские выборы.

"Наша партия готова пойти на союз с коммунистами и выставить в альтернативу партии власти объединенного кандидата. Думаю, мы смогли бы найти достойного и интересного претендента", — заявил Александр Терентьев.

Также он прокомментировал инициативу алтайского отделения КПРФ о снижении муниципального фильтра на губернаторских выборах:

"Я целиком и полностью поддерживаю идею снижения фильтра в Алтайском крае. Более того, наша партия предлагает и вовсе его отменить как ограничивающий возможности для участия в выборах оппозиционных кандидатов. Но нужно помнить, что у "Справедливой России" и КПРФ на Алтае сейчас достаточно мандатов, чтобы сообща преодолеть даже семипроцентный фильтр – мандаты ЛДПР мы в расчет не берем – их мы оппозицией не считаем", — добавил госдумец.

Следующие выборы губернатора Алтайского края должны пройти в 2019 году. Пока по закону для регистрации кандидатуры на выборах надо собрать в свою поддержку 549 подписей от муниципальных депутатов.

На выборах губернатора в 2014 году победил единоросс Александр Карлин, возглавляющих регион с 2005 года. За него проголосовало около 72% избирателей. За кандидата от КПРФ Сергея Юрченко — чуть более 11%, справедливоросса Олега Боронина — 7,5%.