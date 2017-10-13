Фото: Amic.ru
Аренда жилья в Алтайском крае подорожала до рекордных показателей на фоне начала учебного года. К таким выводам пришли аналитики, пишет "Недвижимость Алтая".
Они сравнили среднюю стоимость арендной платы однокомнатной квартиры в III квартале с показателями II квартала 2017 года. Лидерами по росту цен на рынке стали Республики Татарстан (7,6%) и Алтай (7,4%). Анализ проводили по предложениям арендодателей в 79 регионах России.
В III квартале 2017 года повышение ставок в сегменте однокомнатных квартир на 1% и более было отмечено в 54 субъектах РФ. В 20 регионах наблюдались незначительные колебания стоимости аренды — в пределах 1%. Только в пять регионах ставки заметно снизились.
Среднеквартальная цена за однокомнатные квартиры по стране выросла на 2,2% — с 14,8 тыс. рублей до 15,1 тыс. рублей.
В Республике Алтай арендная плата поднялась с 9,3 тыс. рублей до 10 тыс. рублей за месяц (увеличилась на 7,4%). В Алтайском крае цена выросла с 10 тыс. рублей до 10,237 тыс. рублей (на 2%).
Отметим, что повышение аренды жилья осенью для Барнаула всегда традиционно. Это связано с тем, что в город приезжают студенты, которые арендуют квартиры на время учебы.
Комментарии
15 тысяч за однушку? да проще взять ипотеку и платить 14 400 за двушку, а если без ремонта и в хрущевке - то и за трешку
проще...только не у всех есть первоначальный взнос на ипотеку
проще...только не у всех есть первоначальный взнос на ипотеку
Эт точно, еще и не каждому ипотеку дадут, зп то белые везде минимальные
ЗП надо под 50000 белую, чтобы дали 1.5 ляма иди найди такую..., только погоны, или липовая справка....
Зачем брать девушку когда можно взять студию
Да прям. сейчас очень легко ипотеку дают. Мы год назад брали. Справка о зп по форме банка. Написали зарплату 52 300. Ипотеку 1 500 000 одобрили за два дня
Аренда обычно включает коммунальные расходы?
13.10.2017 14:13
- гость -
ну круто. а если зп 25? а у мужа белая минималка?
13.10.2017 14:47
- гость -
а черная у мужа есть?