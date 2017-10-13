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Аренда жилья подорожала в Алтайском крае до рекордных показателей

, ИА "Амител"
Это связано с началом учебного года

Фото: Amic.ru

Аренда жилья в Алтайском крае подорожала до рекордных показателей на фоне начала учебного года. К таким выводам пришли аналитики, пишет "Недвижимость Алтая".

Они сравнили среднюю стоимость арендной платы однокомнатной квартиры в III квартале с показателями II квартала 2017 года. Лидерами по росту цен на рынке стали Республики Татарстан (7,6%) и Алтай (7,4%). Анализ проводили по предложениям арендодателей в 79 регионах России.

В III квартале 2017 года повышение ставок в сегменте однокомнатных квартир на 1% и более было отмечено в 54 субъектах РФ. В 20 регионах наблюдались незначительные колебания стоимости аренды — в пределах 1%. Только в пять регионах ставки заметно снизились.

Среднеквартальная цена за однокомнатные квартиры по стране выросла на 2,2% — с 14,8 тыс. рублей до 15,1 тыс. рублей.

В Республике Алтай арендная плата поднялась с 9,3 тыс. рублей до 10 тыс. рублей за месяц (увеличилась на 7,4%). В Алтайском крае цена выросла с 10 тыс. рублей до 10,237 тыс. рублей (на 2%).

Отметим, что повышение аренды жилья осенью для Барнаула всегда традиционно. Это связано с тем, что в город приезжают студенты, которые арендуют квартиры на время учебы.


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Комментарии

13.10.2017 13:50
- гость -

15 тысяч за однушку? да проще взять ипотеку и платить 14 400 за двушку, а если без ремонта и в хрущевке - то и за трешку

0  0
13.10.2017 13:52
- гость -

проще...только не у всех есть первоначальный взнос на ипотеку

0  0
13.10.2017 13:59
- гость -

проще...только не у всех есть первоначальный взнос на ипотеку


Эт точно, еще и не каждому ипотеку дадут, зп то белые везде минимальные

0  0
13.10.2017 14:04
медведь-шатун

ЗП надо под 50000 белую, чтобы дали 1.5 ляма иди найди такую..., только погоны, или липовая справка....

0  0
13.10.2017 14:13
- гость -

Зачем брать девушку когда можно взять студию

0  0
13.10.2017 14:13
- гость -

Да прям. сейчас очень легко ипотеку дают. Мы год назад брали. Справка о зп по форме банка. Написали зарплату 52 300. Ипотеку 1 500 000 одобрили за два дня

0  0
13.10.2017 14:19
- гость -

Аренда обычно включает коммунальные расходы?

0  0
13.10.2017 14:47
- гость -

13.10.2017 14:13
- гость -
ну круто. а если зп 25? а у мужа белая минималка?

0  0
13.10.2017 14:53
- гость -

13.10.2017 14:47
- гость -
а черная у мужа есть?

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