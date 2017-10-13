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Алтайская полиция торжественно сменила летнюю одежду на зимнюю

, ИА "Амител"
Строевой смотр полиции прошел в Барнауле

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Алтайские полицейские в пятницу, 13 октября, торжественно перешли на зимнюю форму одежды. Строевой смотр служб и подразделений ГУ МВД России по Алтайскому краю прошел на мемориальной площади "Защитникам правопорядка".

Такие мероприятия проводятся два раза в год, когда нормативные документы предписывают смену формы одежды. В настоящий момент сотрудники перешли на зимний вариант формы. Цель проведения — смотр личного состава, заступающего на службу, проверка готовности сотрудников к исполнению служебных задач и их обмундирования.

Как сообщает пресс-служба ведомства, такие смотры проводятся в соответствии с приказом Министра внутренних дел России два раза в год при переходе сотрудников на зимнюю, как в данном случае, или летнюю форму одежды.

Мероприятие проводил врио начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майора полиции Александра Лааса. Всего в смотре приняло участие более 150 человек.

Традиционно на строевом смотре наиболее отличившимся сотрудникам вручили награды.


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Комментарии

13.10.2017 13:11
- гость -

Внутренняя тусовка?

0  0
13.10.2017 13:13
Медведь-шатун

Им тюремную робу надо уже выдавать. Каждую неделю кто то влетает....

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