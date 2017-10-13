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Российские телеканалы отказались показывать рекламный ролик фильма "Матильда". Об этом пишет Life со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си" и режиссера Алексея Учителя.

Издание уточняет, что среди отказавшихся каналов упоминаются "Россия 1" и "НТВ". Они вернули деньги компании-прокатчику "Каропрокат", однако свое решение объяснять не стали. Анонимный источник добавил, что основной массив рекламы собирались размещать на "Первом канале" и "Пятницу",

По словам режиссера Учителя, "какие-то силы" смогли одержать частичную победу. "Получается, что людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать", — цитирует издание его слова.

В сообщении говорится, что по ТВ планировалось показывать 15-секундный ролик, в котором все было в рамках цензуры.

Эксперты "Первого национального рекламного агентства" подсчитали, что стоимость показа такого ролика несколько раз в день в течение недели на канале "Россия 1" может стоить около 1 миллиона рублей, а на "России 24" — несколько сотен тысяч рублей.