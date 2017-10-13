Фото: vladtime.ru
Российские телеканалы отказались показывать рекламный ролик фильма "Матильда". Об этом пишет Life со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си" и режиссера Алексея Учителя.
Издание уточняет, что среди отказавшихся каналов упоминаются "Россия 1" и "НТВ". Они вернули деньги компании-прокатчику "Каропрокат", однако свое решение объяснять не стали. Анонимный источник добавил, что основной массив рекламы собирались размещать на "Первом канале" и "Пятницу",
По словам режиссера Учителя, "какие-то силы" смогли одержать частичную победу. "Получается, что людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать", — цитирует издание его слова.
В сообщении говорится, что по ТВ планировалось показывать 15-секундный ролик, в котором все было в рамках цензуры.
Эксперты "Первого национального рекламного агентства" подсчитали, что стоимость показа такого ролика несколько раз в день в течение недели на канале "Россия 1" может стоить около 1 миллиона рублей, а на "России 24" — несколько сотен тысяч рублей.
Комментарии
Зассали? А как же независимость СМИ?
Так реклама "Матильде" теперь и не нужна, все и так захотят посмотреть))
Страница в vk.com у Поклонской, каждый день рекламирует этот фильм. Причем, последнее время начинает писать на тему не относящуюся к фильму, а заканчивает про фильм Матильда
Как то все неестественно...
Сама история не привлекает, судя по трейлеру глупость несусветная, по одному эпизоду ясно, когда на выступлении бретелька у балерины падает, оголяется грудь, и такой наиглупейший взгляд у "Николая 2". Надо же такую ерунду придумать.
Да и настоящий Николай 2 был намного обаятельнее, чем этот порно актёр.
Какая еще реклама?! Про матильду знает каждый ребенок уже))