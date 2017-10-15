Каких только праздников и памятных дней не напридумывало человечество. Есть, например, в календаре — Всемирный день мытья рук. Казалось бы, чего там знать! Но нет, даже такой простой процесс имеет множество нюансов и последствий. По данным Роспотребнадзора, каждый год более 1,4 миллиона детей в мире умирает от диареи или пневмонии. Грязные руки — это залог передачи дизентерии, гепатита А, брюшного тифа, норо- и ротавирусных инфекций, глистных инвазий. Рассказываем об основных мифах о мытье рук.

Миф № 1. Мыть руки лучше теплой водой

На самом деле не имеет значение теплая вода или холодная. Тут дело лишь в ощущениях. Бактерии можно уничтожить только кипятком. Но кипятком мыть руки, конечно, нельзя, обваритесь.

Миф № 2. Антибактериальное мыло лучше обычного

Реклама рекомендует выбрать антибактериальное мыло, которое "убивает всех микробов наповал". Представитель Совета по защите природных ресурсов США доктор Сара Янссен заявляет, что такое мыло не намного эффективнее обычного, а при длительном использовании даже может быть опасно.

Миф № 3 Продолжительность мыть рук не имеет значения

Нет, даже такой, казалось бы, простой процесс, как мытье рук, надо проводить тщательно. Только мылить руки надо секунд 30, причем не только ладони, а всю поверхность, в том числе между пальцев и под ногтями.

Миф № 4. Гель-антисептик или обеззараживающие влажные салфетки заменяют мытьё рук

Гель или салфетки действительно могут стать временным помощником, когда под рукой нет воды и мыла. В кабинете у врача или процедурном кабинете часто есть антисептический гель. Но это узкоспециальные средства и использовать их можно только в предписанных случаях.

На полках магазинов продаются более слабые, но и они часто сушат кожу и вредны при попадании в рот. Так что лучше муть руки с мылом.

Миф 5. Вытирать руки после мытья не обязательно

Лучше вытирать руки насухо, ибо влажные руки — это благоприятная среда для размножения бактерий.

Миф 6. Сушилки для рук более гигиеничны, чем бумажные полотенца

Если сушилку не чистить регулярно, то она становится распространителем бактерий и вирусов. Так что бумажное полотенце более гигиенично.