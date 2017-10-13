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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высмеяла обвинения канала CNN о вмешательстве России в дела Соединенных Штатов через популярную мобильную игру Pokemon Go. Об этом пишут "Известия".

Захарова отметила, что, согласно логике канала, афроамериканцы определяются с гражданской позицией, играя в покемонов. "Вот так бездарно CNN объяснил возникновение рассовых проблем в современной Америке", — цитирует ее издание.

В заключение официальный представитель МИД РФ в своем сообщении, опубликованном в Facebook, отметила, что "опять виноваты русские... и управляемые ими покемоны".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Москва причастна к кампании в защиту прав темнокожих под названием Don’t Shoot Us ("Не стреляйте в нас").

Отмечалось, что участникам акции предлагали ловить покемонов в местах, где происходили инциденты, связанные с полицейским насилием против афроамериканцев. Также им предлагалось называть пойманных в игре карманных монстров в честь погибших.

Аккаунты кампании были зарегистрированы во многих популярных соцсетях. По данным канала CNN, страница Don’t Shoot Us в Facebook якобы была связана с Internet Research Agency, которая является "прокремлевской структурой".