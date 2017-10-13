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Новости

Захарова прокомментировала данные о влиянии РФ на США через Pokemon Go

, ИА "Амител"
По словам представителя МИД, канал "бездарно объяснил возникновение рассовых проблем"

Фото: en.derbent.tv

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высмеяла обвинения канала CNN о вмешательстве России в дела Соединенных Штатов через популярную мобильную игру Pokemon Go. Об этом пишут "Известия".

Захарова отметила, что, согласно логике канала, афроамериканцы определяются с гражданской позицией, играя в покемонов. "Вот так бездарно CNN объяснил возникновение рассовых проблем в современной Америке", — цитирует ее издание.

В заключение официальный представитель МИД РФ в своем сообщении, опубликованном в Facebook, отметила, что "опять виноваты русские... и управляемые ими покемоны".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Москва причастна к кампании в защиту прав темнокожих под названием Don’t Shoot Us ("Не стреляйте в нас").

Отмечалось, что участникам акции предлагали ловить покемонов в местах, где происходили инциденты, связанные с полицейским насилием против афроамериканцев. Также им предлагалось называть пойманных в игре карманных монстров в честь погибших.

Аккаунты кампании были зарегистрированы во многих популярных соцсетях. По данным канала CNN, страница Don’t Shoot Us в Facebook якобы была связана с Internet Research Agency, которая является "прокремлевской структурой".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.10.2017 14:56
- гость -

0  0
13.10.2017 14:57
- гость -

еще такую мину сделал, типа а кто же это сделал??

0  0
13.10.2017 14:58
Весёлый молочник

Журналисты обвинили, а власти США не прореагировали на это. Соответственно журналисты, выпустившие такое расследование могли быть оплачены из того же кармана, который оплатил фейковую новость про бургер Путина ...
То есть наш МИД так видит свою работу. Создание фейковых новостей и расследований и попытка замазать в этом США.
Но если история с бургером это позор России. То вот информация, что каким-либо способом с российского аккаунта людей пытались заманить в потенциально опасные места, это очень серьезное обвинение

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