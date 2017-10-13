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Суд признал 36-летнего ранее не раз судимого жителя города Камень-на-Оби виновным в убийстве двух лиц. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что инцидент произошел 6 января текущего года. Обвиняемый находился дома у своего знакомого и распивал с ним и еще одним гостем спиртное. Во время застолье между мужчинами произошла ссора из-за того, что один из них по неосторожности порезал ножом палец руки обвиняемого. После этого он, разозлившись, выхватил нож и не менее 10 раз ударил 54-летнего мужчину в область жизненно важных органов. Затем он несколько раз ударил холодным оружием 62-летнего хозяина дома, который негативно отреагировал на убийство. От полученных ранений оба мужчины скончались на месте преступления.

После совершения преступления, мужчина скрылся с места ЧП. Но уже на следующий день его задержали правоохранители.

Суд оценил собранные доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему 15 лет исправительной колонии строгого режима.