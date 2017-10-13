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Личная помощница-фрейлина королевы Великобритании Елизаветы II написала письмо барнаульцу Дмитрию Акиншину. Послание стало ответом на послание молодого человека, который с самого детства мечтал написать Ее величеству, сообщает "Вести-Алтай".

"Лет в 9 я написал письмо королеве. Пытался написать. Взял листочек, толстый маркер, потому что королева уже в возрасте. Но меня разочаровали, сказали, что она не знает русский. И вряд ли она поймет мою писанину", — сообщил молодой человек.

По словам Дмитрия Акиншина, он выучил английский язык. Неделю изучал правила написания таких особенных писем – как обратиться к Её Высочеству и согласно этикету закончить письмо. И даже не надеялся, что ему ответит она. Ну почти, её личная помощница – фрейлина.

"Королева попросила меня написать Вам и поблагодарить за ваше тёплое письмо и интересные открытки из вашего родного города Барнаула. Ваше Величество тронута теми чувствами, что вы выразили в письме", — продолжает молодой человек.

Писать письма по старинке, от руки – давняя любовь Дмитрия Акиншина. Больше 10 лет каждую неделю он отправляет очередные конверты в почтовый ящик и в путешествие по миру. Сейчас Дмитрий решил написать ещё одной королевской особе — принцу Сербии. На днях он женился, ну может, во время медового месяца найдет минутку и напишет ответ.