О пятнице 13-ого слышал, пожалуй, каждый, а вот верят в ее темную силу далеко не все. Поэтому одни в этот день не выходят из дома, другие забывают о необычности этого дня, третьи начинают верить в его силу, потому что, например, споткнулись и упали.

Мы посмотрели, что пишут о "черном" дне соцсети.

День подвохов

"Только номера 666 мне и не хватало", "жду кошмаров", "что-то должно произойти" — люди с настороженностью относятся к пятнице 13-е.

Пятница 13... Что-то должно пойти не так. Хотя,чему удивляться если мы живём в России... 😄 #пятница13 — Kasikandriera (@o_space_p) 13 октября 2017 г.

"На работу нужно выходить"

Возможно, объявление пятницы 13-го выходным днем стало бы отличной идеей. Ее явно поддержали бы все работающие люди и школьники. Но с другой стороны, сегодня точно будет повод объяснить рабочие неурядицы или двойки за контрольные.

Хочешь не хочешь, но на работу нужно выходить, даже в такие прекрасные дни, как #пятница13, здесь главное, чтобы работа была в удовольствие; pic.twitter.com/7JZavPiriG — Igor Volobuev (@Ig0rVolobuev) 12 октября 2017 г.

Как то так получилось что завтра #пятница13 и конечно же у нас завтра контрошеи по всем сложным (для меня) урокам. Кто везунчик? 😧 pic.twitter.com/ABfngW3F7p — |Чирик♦Чирик| (@Chiric_chiric) 12 октября 2017 г.

Не верю!

А для кого-то пятница 13-е вовсе не страшный день, а совсем наоборот. Одних радуют сюрпризами на работе, а кто-то в этот день нашел свою вторую половинку.

"Не то, чтобы я суеверная, просто часто происходят необъяснимые и странные вещи! Например, в этот день я познакомилась со своим молодым человеком!" — поделилась Ольга Иванова.

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