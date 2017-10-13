О пятнице 13-ого слышал, пожалуй, каждый, а вот верят в ее темную силу далеко не все. Поэтому одни в этот день не выходят из дома, другие забывают о необычности этого дня, третьи начинают верить в его силу, потому что, например, споткнулись и упали.
Мы посмотрели, что пишут о "черном" дне соцсети.
День подвохов
"Только номера 666 мне и не хватало", "жду кошмаров", "что-то должно произойти" — люди с настороженностью относятся к пятнице 13-е.
День обещает быть веселым😅#пятница13#суевернымжитьнельзя#будетвесело— Дарья Глушкова (@glushkova734) 13 октября 2017 г.
Пятница 13... Что-то должно пойти не так. Хотя,чему удивляться если мы живём в России... 😄 #пятница13— Kasikandriera (@o_space_p) 13 октября 2017 г.
#пятница13 жду кошмаров— 🌆шимпомпунья🌆 (@moroz344) 13 октября 2017 г.
"На работу нужно выходить"
Возможно, объявление пятницы 13-го выходным днем стало бы отличной идеей. Ее явно поддержали бы все работающие люди и школьники. Но с другой стороны, сегодня точно будет повод объяснить рабочие неурядицы или двойки за контрольные.
Хочешь не хочешь, но на работу нужно выходить, даже в такие прекрасные дни, как #пятница13, здесь главное, чтобы работа была в удовольствие; pic.twitter.com/7JZavPiriG— Igor Volobuev (@Ig0rVolobuev) 12 октября 2017 г.
Как то так получилось что завтра #пятница13 и конечно же у нас завтра контрошеи по всем сложным (для меня) урокам. Кто везунчик? 😧 pic.twitter.com/ABfngW3F7p— |Чирик♦Чирик| (@Chiric_chiric) 12 октября 2017 г.
Не верю!
А для кого-то пятница 13-е вовсе не страшный день, а совсем наоборот. Одних радуют сюрпризами на работе, а кто-то в этот день нашел свою вторую половинку.
"Не то, чтобы я суеверная, просто часто происходят необъяснимые и странные вещи! Например, в этот день я познакомилась со своим молодым человеком!" — поделилась Ольга Иванова.
Кстати, друзья, а вы суеверны?
Принимайте участие в нашем опросе.
Комментарии
какой-то словесный понос
Уберите рекламу внизу вирастрой, задолбала.