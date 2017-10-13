Третий по счету Фестиваль науки стартовал в Алтайском крае. В этом году мероприятие проходит сразу на трех точках региона — в Барнауле, Бийске и Косихинском районе, всего на 45 площадках проводится более 350 мероприятий. Любой желающий может познакомиться с разработками ученых, техническими новинками и своими глазами убедиться в том, что прогресс не стоит на месте.

В краевой столице фестиваль стартовал в театре драмы: несколько десятков компаний и молодых ученых представили плоды своей работы. Здесь, как в Риме, есть практически все: танцующие роботы, разработки в сфере медицины и образования, архитектура и многое другое. Так, Центр молодежного инновационного творчества представил робота-лабиринтохода, который за счет эхолокации ориентируется в пространстве, огибая препятствия. При этом собрать такого может 12-летний ребенок, затратив на это три занятия.

Физико-технический факультет АлтГУ показал, как танцует робот: для проекта по управлению техникой жестами, студенты сами собрали модель и прописали специальный код, позволяющий машине ритмично и зажигательно двигаться.

На втором этаже театре драмы тоже студенты АтлГУ, только уже биологического факультета, демонстрируют как определять эмоциональное состояние человека при помощи особой диагностики, при которой испытуемый силой мысли делает нужно изображение на экране больше.

Есть среди проектов и те, которые в ближайшем будущем будут спасать чьи-то жизни. Среди таких симуляционное оборудование для обучепения операциям без разреза, которое в текущем году появилось в Медицинском университете. На нем обучают молодых специалистов, хотя и тек, кто со стажем он также будет полезен.

"Этот симулятор очень реалистичен и дает возможность обучиться основным навыкам и понять, как делать операцию и работать с пациентом. При этом тренироваться можно многократно, пока вы не доведете умения до идеала. При этом не требуется расходный материал", — рассказывает о приборе доцент кафедры общей хирургии АГМУ Армен Андресян.

Среди гостей фестиваля били и победители президентских грантов, получивших сертификаты из рук губернатора Алтайского края. Например доктор наук АлтГУ Ксения Колобова выиграла гранд на изучение переходов от верхнего палеолита к эпипалеолиту на территории западной части центральной Азии Это совместная работа нашего университета и Института археологии и этнографии сибирского отделения РАН. Специалисты планируют определить, какие функции были у орудий древних народов, найденных на данной территории.

"Гранд получен в этом году и рассчитан на 2 года, финальная сумма 2 млн. рублей. Благодаря ему мы модем говорить о культурных традициях народов и о передаче умений соседним народам", — объясняет Ксения Колобова.

Перед собравшимися в день открытия лично выступил Александр Карлин, который отметил, знаковость того, что третий фестиваль науки проходит именно в юбилейный для края год.

"Я рад, что фестиваль привлекает год от года все больше участников. Возрастной обхват фестиваля становится разнообразней: от детей дошкольного возраста до ветеранов. Если мы углубимся в историю, то вспомним, что Алтай возник как центр инновационгного для тех времен горнорудного дела и металлургических производства. Алтайский край даровал науке российской и мировой целую плеяду ученых, которые провели уникальные научные открытия", — прокомментировал глава региона.

Напомним, что для участников фестиваля экспозиции будет работать в течение трех дней. Здесь можно будет познакомиться с инновационными изобретениями, поучаствовать в интеллектуальных играх, посмотреть кино и много другое.