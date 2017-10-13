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Новости

ИА "Амител" отключает старую версию сайта в пятницу 13-го

, ИА "Амител"
Для читателей Amic.ru все функции доступны в полном объеме.

Портал ИА "Амител" отключает старый сайт old.amic.ru. Произойдет это важное событие в пятницу, 13 октября в 24-00.

Напомним, новая версия портала ИА "Амител" была запущена 14 января 2016 года. Для удобства читателей почти год редакция поддерживала работу старого сайта. К сожалению, на сегодня наши технические возможности исчерпаны.

Напомним, с 31 января 2017 года для читателей old.amic.ru стали недоступны возможности авторизации и архива. С апреля 2017 года было закрыто комментирование.

Рассчитываем на понимание и напоминаем, что для читателей Amic.ru все функции доступны в полном объеме.

Читайте также: ИА "Амител" отключает комментарии на старой версии сайта

Также напоминаем, что читатели Amic.ru могут писать свои пожелания и предложения в комментариях к новостям, на форуме или в специальном чате – новом Amic в Telegram Messenger. Как это можно сделать, читайте здесь.


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Комментарии

13.10.2017 14:38
- гость -

лучше бы новую отключили

0  0
13.10.2017 14:43
Гость

Амик портерял меня как читателя

0  0
13.10.2017 14:46
- гость -


13.10.2017 14:43
Гость
ты бы еще как писатель потерялся

0  0
13.10.2017 14:47
- гость -

Отписываюсь !

0  0
13.10.2017 14:48
- гость -

А меня как писАтеля!

0  0
13.10.2017 14:48
- гость -

А меня как смотрителя

0  0
13.10.2017 14:55
- гость -

Да хоть пиши, хоть не пиши пожелания.
Вон на форуме- не новую ветку открыть, не свой комент не исправить.............
Осталось три гостя по углам.

0  0
13.10.2017 14:56
Шашлык

А меня как спонсора

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14:56
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