Портал ИА "Амител" отключает старый сайт old.amic.ru. Произойдет это важное событие в пятницу, 13 октября в 24-00.

Напомним, новая версия портала ИА "Амител" была запущена 14 января 2016 года. Для удобства читателей почти год редакция поддерживала работу старого сайта. К сожалению, на сегодня наши технические возможности исчерпаны.

Напомним, с 31 января 2017 года для читателей old.amic.ru стали недоступны возможности авторизации и архива. С апреля 2017 года было закрыто комментирование.

Рассчитываем на понимание и напоминаем, что для читателей Amic.ru все функции доступны в полном объеме.

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Также напоминаем, что читатели Amic.ru могут писать свои пожелания и предложения в комментариях к новостям, на форуме или в специальном чате – новом Amic в Telegram Messenger. Как это можно сделать, читайте здесь.