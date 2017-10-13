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Госдепартамент Соединенных Штатов готов вернуть России снятые с блокированных дипмиссий в Вашингтоне и Сан-Франциско флаги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на чиновника американского внешнеполитического ведомства.

"Мы сообщили российскому посольству, что мы рады возвратить флаги во владение российского правительства, когда будет удобно", — цитирует агентство своего собеседника.

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Агентство напоминает, что американские власти в минувшую среду, 11 октября, сняли флаги РФ с захваченных дипмиссий России. В Москве это назвали "враждебной акцией" и "надругательством над государственным символом". В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство заявило США "решительный протест".

Также сообщалось, что представитель Госдепа Хезер Науэрт не знает, почему с закрытых объектов дипсобственности РФ в США сняли флаги.