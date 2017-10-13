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Дорожные службы Алтайского края перевели весь персонал и технику на зимний режим работы. По словам специалистов, сегодня практически все готово к первой гололедице или, так называемому, "дню жестянщику".

Как сообщил Amiс.ru начальник ГУП "Центральное ДСУ" Алексей Адам, сейчас практически полностью заготовлена песчано-соляная смесь. Всего около 60 тысяч тонн, которые хватит на весь Алтайский край. Хранилище со смесью равномерно распределены по всей территории региона.

По словам Адама, самые опасные дни для дорожных служб традиционно — переход от осени к зиме, когда ночью минусовые температуры и вода замерзает в асфальте, а днем — плюс. Даже при нуле градусов алтайским дорожникам необходимо использование противогололёдных материалов.

Кроме того, ожидается, что в этом году благодаря посыпанию песка на дорогу, будет уменьшено количество дорожно-транспортных происшествий. Так центральное ДСУ перед зимним периодом закупило несколько машин. Всего ежедневно на дороги выходит около 150 единиц техники, зимой их количество вырастает в 2,5 раза.

При ДСУ работает диспетчерский центр. Единая информационная сеть круглосуточно контролирует дороги края через 38 автоматических метеостанций и сто дорожных камер. С их помощью специалисты четко могут определить в каких районах края нужно сыпать соль.