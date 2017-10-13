Пятница, 13 Октябрь, 16:48

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы планируете отдохнуть на ноябрьские праздники?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,69
€ 68,45
Brent
$ 51,5
6°
Обь
151см -13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Год экологии - 2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

Алтайские дорожники рассказали, как готовятся к "дню жестянщика"

, ИА "Амител"
Дорожные службы готовятся к первому гололеду

Фото: moheban-ahlebeit.com

Дорожные службы Алтайского края перевели весь персонал и технику на зимний режим работы. По словам специалистов, сегодня практически все готово к первой гололедице или, так называемому, "дню жестянщику".

Как сообщил Amiс.ru начальник ГУП "Центральное ДСУ" Алексей Адам, сейчас практически полностью заготовлена песчано-соляная смесь. Всего около 60 тысяч тонн, которые хватит на весь Алтайский край. Хранилище со смесью равномерно распределены по всей территории региона.

По словам Адама, самые опасные дни для дорожных служб традиционно — переход от осени к зиме, когда ночью минусовые температуры и вода замерзает в асфальте, а днем — плюс. Даже при нуле градусов алтайским дорожникам необходимо использование противогололёдных материалов.

Кроме того, ожидается, что в этом году благодаря посыпанию песка на дорогу, будет уменьшено количество дорожно-транспортных происшествий. Так центральное ДСУ перед зимним периодом закупило несколько машин. Всего ежедневно на дороги выходит около 150 единиц техники, зимой их количество вырастает в 2,5 раза.

При ДСУ работает диспетчерский центр. Единая информационная сеть круглосуточно контролирует дороги края через 38 автоматических метеостанций и сто дорожных камер. С их помощью специалисты четко могут определить в каких районах края нужно сыпать соль.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:42
Активисты ЛДПР подарили барнаульским сиротам-инвалидам 1000 подгузников 0
16:29
Картину алтайского художника продадут на аукционе в Барнауле 0
16:16
Барнаульские депутаты и чиновники вышли убрать город от листвы и мусора 6
16:04
СМИ: ребенок выпал на ходу из маршрутки в Бийске 2
16:00
Покров Пресвятой Богородицы. История и традиции праздника 0
15:51
Госдеп США "с радостью" вернет России снятые флаги 2
15:31
Сергей Дугин надеется, что ёлочки у Мемориала Славы выкопали не барнаульцы 9
15:27
Что-то произойдет: пятница 13-е глазами пользователей соцсетей 2
15:16
Родные погибшей в Доминикане россиянки не могут забрать ее тело на родину 22
15:05
Алтайские дорожники рассказали, как готовятся к "дню жестянщика" 0
14:56
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 14 и 15 октября? 1
14:30
ИА "Амител" отключает старую версию сайта в пятницу 13-го 22
14:25
Королева Великобритании Елизавета II написала письмо жителю Барнаула 3
14:13
Жителя Камня-на-Оби осудили за убийство двух собутыльников 0
14:04
Захарова прокомментировала данные о влиянии РФ на США через Pokemon Go 3
13:51
Российские каналы расторгли контракт на показ рекламы "Матильды" 7
13:41
Аренда жилья подорожала в Алтайском крае до рекордных показателей 17
13:28
Почему пятница 13 считается страшным днем и что нельзя делать в этот день? 7
13:15
Систему отслеживания межрегиональных автобусов Барнаула внедрят в Сибири 1
13:05
Бурундуки и золотые пейзажи: яркая осень пришла на алтайские курорты 1
12:59
Алтайская полиция торжественно сменила летнюю одежду на зимнюю 8
12:31
Депутат Госдумы Терентьев проверит качество питания в алтайских школах 0
12:27
Тайны природы: лучшие снимки микромира от ученых со всего света 3
12:18
"Справедливая Россия" готова на единого с КПРФ кандидата в главы Алтая 3
12:07
СМИ: россияне в 2019 году смогут экономить на электричестве до 40% 22
11:58
Во что веришь, то и сбывается: как суеверия и приметы влияют на нашу жизнь 5
11:48
Две волны тепла. Какая погода ожидается в Алтайском крае 0
11:33
Барнаульцы не хотят жениться в пятницу 13-го 4
11:30
Почему стоит смотреть новый сериал "Ивановы-Ивановы" на СТС 0
11:24
СМИ сообщили о "вмешательстве" РФ в дела США с помощью Pokemon Go 5
11:14
Места массового пребывания в Барнауле проверили на защиту от террористов 6
11:06
Аграрии в Алтайском крае убрали зерновые почти с 90% площадей 1
11:00
До чего дошел прогресс: "Алтайкрайэнерго" о новациях в электроэнергетике 0
10:55
Лишать прописки и увольнять. Как в России будут бороться с алиментщиками 1
10:37
Хоккейный "Алтай" потерпел восьмое поражение подряд в чемпионате 8
10:30
Tele2 одной из первых в России обучит сотрудников на платформе Coursera 1
10:27
Стоянку грузовиков ограничат на одной из улиц Барнаула 3
10:18
Житель Алтайского края угнал машину у знакомого после распития спиртного 0
10:10
Алтайские аграрии сообщили о возможном рекордном урожае в этом году 6
10:00
Алтайские аптеки снизили цены 3
09:53
Барнаульцы запускали самолеты, смотрели на Тома Круза и красивых стюардесс 3
09:42
Американский коллекционер купил недокуренную сигару Черчилля за $12 тыс 4
09:30
Кто стал лидером во втором этапе в премии "Народный знак качества" 0
09:29
Очевидцы: автомобиль врезался в столб в Барнауле 3
09:20
Барнаульцев приглашают на открытые уроки по скорочтению 2
09:17
Минобороны сообщило об освобождении 92% территории Сирии от боевиков 6
09:08
Барнаульцев приглашают на пешие экскурсии по историческому центру 2
08:59
Дизайнера рублей расстроил внешний вид новых банкнот 11
08:40
Пятибалльные пробки ждут барнаульцев утром 13 октября 0
08:20
Представитель Госдепа не знает причину снятия флагов с дипобъектов РФ в США 16
08:03
Твои "Крылья": "Алгоритм" презентовал новый дом в Барнауле 7
07:45
С добрым утром: необычные глазуньи от пользователей соцсетей 0
07:37
АвтоВАЗ отзывает 20 тысяч Lada Xray для ремонта 8
07:19
Продюсер "Крика" и "Убить Билла" пройдет лечение от секс-зависимости 7
07:08
Жутко интересно: ТОП-10 фильмов, которые стоит посмотреть в пятницу 13-го 5
06:54
"Бери и делай" - новый проект на алтайском телевидении 1
06:41
Скворцова считает селфи проявлением распущенности и эгоцентризма 2
06:25
Солнце и +13 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 13 октября 1
06:08
Жители Барнаула не спешат покупать новый iPhone по шоковой цене 24
05:54
Ученые NASA: огромный метеорит надвигается на Землю 5
03:04
Скворцова рассказала о высокой материнской смертности в сельской местности 19
02:06
Госдума считает преждевременной отмену транспортного налога 5
01:01
Внешний долг России с начала года вырос до $537,5 млрд 11
00:13
Папа Римский считает, что за конфликтами на Украине стоит дьявол 6

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.