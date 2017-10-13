Семья погибшей в Доминикане россиянки не имеет денег, чтобы забрать тело женщины на родину. Об этом пишут РИА Новости.
СМИ выяснили, что у молодой женщины в Челябинской области живут родная сестра Юлия и мама, которой исполнилось 80 лет. Сестра воспитывает своего сына и ребенка Натальи. Знакомая семьи рассказала, что Наталья жила в Каннах, но кем она там работала никто не знает. Однако женщина высылала деньги сестре, чтобы содержать сына.
В Доминикану Наталья приехала одна и взяла напрокат автомобиль.
Как сообщало ИА "Амител" , молодая женщина погибла, высунувшись из автомобиля, на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. В момент происшествия девушка была практически голой.
Комментарии
ну пусть там то закапают!делов то!иль кремацию а сюда пусть подружки то ее прах вышлют
Из трамвая почему-то никто не высовывается хотя там и пьяные ездят. -Кондуктор не дает высунуться. Подружка-украинка к знаку подрулила?
жила в каннах а ее ребенка воспитывала сеcтра! - и кто она после этого!?
13.10.2017 15:25
- гость -
то пьяные, у них хоть какое-то чувство самосохранения есть, а ТП на трамваях не ездят, а то тогда на каждом столбу по венку бы висело
13.10.2017 15:25!!да ни фига я знаю одну тетку история была ле 20 назад!она ехала в трамвае и высунула голову в форточку посмотреть на улицу и об столб))ну ее собрали!!а потом она через несколько лет высунула руку так же и сломала ее хаааа!!вот такая история про трамвай
Всякая смерть-горе, царствие небесное заблудшей душе, однако...У россиян больше проблем нет, как второй день обсуждать проблемы с доставкой на Родину тела женщины (называть девушкой мать 11-летнего сына, к тому же зарабатывающую на жизнь определённым местом, как минимум неграмотно) нетяжёлого поведения.
А она о сыне и маме не думала ведь, когда голая на камеру позировала. Она уже давно не думала.
13.10.2017 15:43
- гость -
а как вы узнали чем она зарабатывала на жизнь?
по поведению
13.10.2017 15:50
- гость -
а чем по-вашему еще может зарабатывать, дама, оставившая сына у сестры с матерью в Челябинске, а сама мотающаяся по заграницам, трясущая сиськами-письками на камеру и сосущая палец с явным призывом, соснуть нечто другое?
ее родина давно уже не Россия
13.10.2017 16:09
- гость -
да чем угодно.
а по поведению - может просто дура
13.10.2017 16:12
- гость -
по поведению, может просто к работе так привыкла, вот и ведет себя также как на работе и в выходные свои?
Чем-то похожа внешне на мою бывшую начальницу. Та, кстати, тоже могла по пьяни что-то подобное отмочить. А еще могла подраться с барменом, обматерить ментов, разбить куском трубы машину своего бывшего и прочее, прочее , прочее. Мать двоих детей, кстати. Одному сейчас 17, второму 14. Давненько не видела ее, может и новые подвиги в ее арсенале появились
Вот это по нашему! Сирийцам, украинцам и т.п. гуманитарку прем тысячами тонн, оружие, медпомощь, медикаменты бесплатно! А как вывезти тело погибшей гражданки РФ - поливаем грязью и бросим на чужбине...
Ну, друзья, Вы даете! А где скрепы, патриотизм, русский мир!?
13.10.2017 16:16
- гость -
нам такие не нужны
Интересно как-то . Уехать в Канны у нее деньги были. На отпуск в Доминикане-тоже. И причем, видимо не по горящей путевке уехала, раз даже машину в аренду взяла. а у родственников нет денег, чтобы тело забрать... И еще. Голая в арендованной машине, в которой неизвестно кто ездил, это же фуууу. Негигиенично
Одинокая молодая женщина, не смогла найти работы в России. поехала искать заработки за бугор, все равно не от хорошей жизни. Так что не вам ее судить.
13.10.2017 16:19
- гость -
Ну, друзья, Вы даете! А где скрепы, патриотизм, русский мир!?
---
ей это было не нужно, она поддалась буржуазным соблазнам
13.10.2017 16:25
- гость -
Одинокая молодая женщина, не смогла найти работы в России. поехала искать заработки за бугор, все равно не от хорошей жизни. Так что не вам ее судить.
---
никто не осуждает, она уже получился сполна
*получила