Семья погибшей в Доминикане россиянки не имеет денег, чтобы забрать тело женщины на родину. Об этом пишут РИА Новости.

СМИ выяснили, что у молодой женщины в Челябинской области живут родная сестра Юлия и мама, которой исполнилось 80 лет. Сестра воспитывает своего сына и ребенка Натальи. Знакомая семьи рассказала, что Наталья жила в Каннах, но кем она там работала никто не знает. Однако женщина высылала деньги сестре, чтобы содержать сына.

В Доминикану Наталья приехала одна и взяла напрокат автомобиль.

Как сообщало ИА "Амител" , молодая женщина погибла, высунувшись из автомобиля, на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. В момент происшествия девушка была практически голой.