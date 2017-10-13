Активисты ЛДПР подарили воспитанникам барнаульского "Дома ребенка" 1000 подгузников. Подробности акции сообщает пресс-служба партии.

"Изучили бюджет – лекарства есть, питание есть. А вот подгузников очень не хватает. Связались с главным врачом Еленой Чегановой, которая подтвердила проблему. Силами наших городских депутатов Кристины Юстус, Алексея Скосырского и активистов партии мы закупили 12 пачек этих средств гигиены", — рассказал координатор Октябрьского районного отделения ЛДПР в Барнауле Михаил Манин.

В "Доме ребенка" сегодня находятся 50 сирот-инвалидов. Самым старшим из них – всего пять лет.