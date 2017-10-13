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Маленький мальчик выпал на ходу из маршрутки в центре Бийска. Инцидент произошел вечером в четверг, 12 октября. Об этом пишет "Алтайская правда" со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что инцидент произошел около 18:00 рядом с Музеем Чуйского тракта. У ГАЗели на ходу распахнулась задняя дверь, в результате чего ребенок выпал прямо над дорогу перед едущими автомобилями.

По данным издания, скорость транспортного потока была небольшой. В это время автомобили проезжали трамвайные рельсы, поэтому едущие за маршруткой машины быстро затормозили.

На помощь к ребенку сразу побежали несколько человек. Свидетели отмечают, что водитель ГАЗели из кабины не вышел.

По словам очевидцев, ребенку около четырех-пяти лет. "Он заплакал. Но вроде обошлось без серьезных травм, падение смягчила верхняя одежда", — цитирует его издание.