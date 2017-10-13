Фото: Amic.ru
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин уверен, что жители краевой столицы не причастны к выкопке 22 елочек на Мемориала Славы в краевой столице.
Напомним, в ночь на 11 октября на площади Октября неизвестные вандалы выкопали новые деревья, которые были высажены в рамках озеленения города. Из них планировали сформировать зеленую изгородь по периметру комплекса и внутри мемориала.
Сейчас расследованием незаконной выкопки елочек на Мемориале Славы занимаются сотрудники правоохранительных органов. Как заявил Сергей Дугин, есть шанс найти вандалов, потому что в данном районе Барнаула установлена система видеонаблюдения. Сити-менеджер уверен, что барнаульцы не способны сделать такое и елочки вырвали жители других городов.
"Уверен, что это сделали не жители нашего города", — сообщил Сергей Дугин.
Сити-менеджер также напомнил о другом случае, когда в апреле 2016 года неизвестные вырвали ели около кинотеатра "Мир", посаженные в рамках проекта "Лес Победы". Высаживали ели в том числе и ветераны Великой Отечественной войны. И акт вандализма вызвал бурное общественное осуждение в городе. При этом причастных к этому найти так и не удалось.
Комментарии
неужто америкосы?????
Может, Карлин? он москвич. Упёр вместе с лесом.
Конечно НЕ барнаульцы - москвичи !!!
Я ВИЖУ ОДНУ ЕЛКУ НА ФОТО
Угу, инопланетяне.
Ну дык после того примера отношения к городу, который подала власть беззастенчивыми вырубками деревьев - горожанам сам бог велел делать то же самое! Так что Дугину самое время на себя оборотиться!
а также я надеюсь, что тут в комментариях не барнаульцы
13.10.2017 16:22
кто у нас главный вандал?
Все новые проекты зданий, ТЦ, новостроек, административных зданий и т.д. в городе Барнаул идут без озеленения, парковка, асфальт, клумба цветов, либо кружочек с травкой.
Надо же так за мини ёлочек переживать, посадите новые в чём проблема?!
Я десятки деревьев недосчитываюсь на центральных улицах города Барнаул.
Тут вчера были фото Барнаула вид сверху, вид у Барнаула - асфальтированный центр.