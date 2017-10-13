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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин уверен, что жители краевой столицы не причастны к выкопке 22 елочек на Мемориала Славы в краевой столице.

Напомним, в ночь на 11 октября на площади Октября неизвестные вандалы выкопали новые деревья, которые были высажены в рамках озеленения города. Из них планировали сформировать зеленую изгородь по периметру комплекса и внутри мемориала.

Сейчас расследованием незаконной выкопки елочек на Мемориале Славы занимаются сотрудники правоохранительных органов. Как заявил Сергей Дугин, есть шанс найти вандалов, потому что в данном районе Барнаула установлена система видеонаблюдения. Сити-менеджер уверен, что барнаульцы не способны сделать такое и елочки вырвали жители других городов.

"Уверен, что это сделали не жители нашего города", — сообщил Сергей Дугин.

Сити-менеджер также напомнил о другом случае, когда в апреле 2016 года неизвестные вырвали ели около кинотеатра "Мир", посаженные в рамках проекта "Лес Победы". Высаживали ели в том числе и ветераны Великой Отечественной войны. И акт вандализма вызвал бурное общественное осуждение в городе. При этом причастных к этому найти так и не удалось.