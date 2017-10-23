Сеть кафе "Сковородовна" открыла службу доставки готовых блюд

Хорошие новости от блинной "Сковородовна". Теперь отведать ароматные румяные блинчики и другие блюда этой популярной сети кафе можно, не выходя из дома или офиса.
Традиционное русское блюдо — блины — одинаково любимо как взрослыми, так и детьми. Вот уже десять лет сеть кафе "Сковородовна" радует своих посетителей свежими и вкусными блинчиками и другими блюдами, изготовленными только из натуральных продуктов. Клиенты кафе особо ценят высокий уровень сервиса, демократичные цены и уютную атмосферу семейного застолья.
Со временем стало понятно, что люди хотели бы наслаждаться любимыми блинчиками, где бы они ни находились. Как известно, спрос рождает предложение, поэтому "Сковородовна" объявила об открытии службы доставки готовых блюд. После долгого рабочего дня нет сил и времени на приготовление ужина? Обеденный перерыв придется провести на работе? А может быть, вы готовитесь к грандиозному торжеству? В "Сковородовне" всегда готовы прийти на выручку, вкусно и сытно накормив своих занятых клиентов.
Достаточно позвонить по номеру службы доставки, и ваш заказ в течение часа будет доставлен по адресу. Заказ в службе доставки от "Сковородовны" можно сделать заранее к определенному времени и даже к конкретной дате, например, свадебному банкету.
Особая гордость блинной – это качество продукции. Количество заведений сети позволяет готовить блюда непосредственно перед тем, как их отправить. Поэтому клиенты могут быть уверены в их свежести.
Напомним, на данный момент в сеть кафе "Сковородовна" входят 22 заведения в Алтайском крае, Республике Алтай и Кемеровской области. В меню блинной традиционно блинчики с разнообразными начинками, а также супчики, салаты, каши, напитки и десерты. Доставка заказа осуществляется в течение часа в любую точку города независимо от суммы в чеке. Время работы сервиса в будни с 9:00 до 18:00, стоимость доставки по городу 100 рублей.
Ничто не помешает теперь насладиться блинчиками, потому что "Сковородовна" печется о занятых.
Телефон доставки "Сковородовны" в Барнауле 555-006.
Блинная "Сковородовна" – номинант премии "Народный знак качества" портала Amic.ru в категории "Фастфуд года". Голосуйте за любимое кафе!
ОГРН 307222521400050
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ул. Папанинцев, 111-46
ИП Костюк Вячеслав Викторович
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