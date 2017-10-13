Благотворительный аукцион пройдет в Барнауле 13 октября в школе живописи и галереи Нагорная в Барнауле. Лотом Лотом аукциона станет картина Александра Варова "Над Саввушкой прошла гроза", которая была написана в 2008 году.

Автор пейзажа "Над Саввушкой прошла гроза" Александр Варов выпускник Ново-алтайского художественного училища 1981 года. Все средства ,собранный от продажи картины, будут направлены на благотворительность.

Аукцион станет частью большого праздничного вечера. Организаторы готовят для гостей мастер-классы, открытие выставки Натальи и Александра Варовых "Змеиногорские миражи", акустический концерт барнаульских групп и вкусный торт.

Вход свободный. 13 октября 18.30 галерея Нагорная ,ул.Аванесова,30.