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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не нашла нарушений ФЗ "О рекламе" в американском фильме "Оно". Это значит, что показ картины в России не запретят, как того просила компания Burger King, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Уточняется, что Burger King в России 20 сентября обратилась к антимонопольщикам с жалобой о недобросовестной конкуренции и нарушении российского рекламного законодательства. В компании сочли, что герой фильма "Оно" клоун Пеннивайз — это "точная копия, включая цветовую гамму костюма и шарики, которыми он заманивает детей, главного символа "Макдональдса".

В пресс-службе ФАС агентству сообщили, что служба получила жалобу Burger King с просьбой проверить фильм на предмет нарушения закона, признать ассоциативную рекламу незаконной и запретить показ ленты на территории всей России.

Однако в ФАС не нашли нарушений закона о рекламе и закона о защите конкуренции.

Напомним, экранизация книга Стивена Кинга, которую снял Андрес Мускетти, рассказывает о семи подростках, живущих в городке Дерри, штат Мэн, и называют себя "Клубом неудачников". Каждый из них по разным причинам стал изгоем, мишенью для местных заводил, и каждый из них в буквальном смысле видел воплощение своих самых ужасных кошмаров. Те оживают благодаря хищнику, который меняет свой облик и называется Оно. Монстр каждые 27 лет выползает из канализации и питается страхами детей.