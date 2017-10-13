Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Более 36 тысяч человек вышли в пятницу, 13 октября, на улицы Барнаула, чтобы очистить их от листы, мусора, веток и свалок. Среди тех, кто взял в этот день взял грабли и метлы, стали депутаты Думы нового созыва, чиновники администрации города, а также лично сити-менеджер Сергей Дугин.

В частности, порядок был наведен у сквера Победы, мемориала Славы, кинотеатра "Мир", площади Свободы, Пушкина, Нагорном парке, Центральном парке, проспекте Ленина.

"Благодарен всем жителям города, которые приняли участие в субботнике. Приятно отметить, что на очистку города вышли и депутаты VII cозыва Барнаульской городской Думы. Благодаря труду тех, кто по-настоящему любит свой город, краевой центр уйдет в зиму чистым, весной будет легче навести порядок после таяния снега", — сказал Сергей Дугин.

Глава администрации отметил, что выделение 35,8 миллионов рублей из краевого бюджета проводится позволило провести масштабную реновацию зеленых насаждений. Высаживаются новые деревья – рябина, туя, ель, яблоня, которые будут долго украшать Барнаул. На каждом объекте выставлены таблички, информирующие о работах, сортах деревьев, кустарников.

Кроме того, Дугин побывал на Привокзальной площади, где уже 25 октября заработает первая в городе платная парковка. Градоначальник проверил готовность объекта, а также благоустроить Железнодорожный вокзал.