Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Более 36 тысяч человек вышли в пятницу, 13 октября, на улицы Барнаула, чтобы очистить их от листы, мусора, веток и свалок. Среди тех, кто взял в этот день взял грабли и метлы, стали депутаты Думы нового созыва, чиновники администрации города, а также лично сити-менеджер Сергей Дугин.
В частности, порядок был наведен у сквера Победы, мемориала Славы, кинотеатра "Мир", площади Свободы, Пушкина, Нагорном парке, Центральном парке, проспекте Ленина.
"Благодарен всем жителям города, которые приняли участие в субботнике. Приятно отметить, что на очистку города вышли и депутаты VII cозыва Барнаульской городской Думы. Благодаря труду тех, кто по-настоящему любит свой город, краевой центр уйдет в зиму чистым, весной будет легче навести порядок после таяния снега", — сказал Сергей Дугин.
Глава администрации отметил, что выделение 35,8 миллионов рублей из краевого бюджета проводится позволило провести масштабную реновацию зеленых насаждений. Высаживаются новые деревья – рябина, туя, ель, яблоня, которые будут долго украшать Барнаул. На каждом объекте выставлены таблички, информирующие о работах, сортах деревьев, кустарников.
Кроме того, Дугин побывал на Привокзальной площади, где уже 25 октября заработает первая в городе платная парковка. Градоначальник проверил готовность объекта, а также благоустроить Железнодорожный вокзал.
Комментарии
раз в году можно и поработать
Хоть бы рабочую одежду одели, работнички.
Крепкий хозяйственник проверил благоустроить- 146% Он будет Нами выбрат!
13.10.2017 16:26
барнаулец
пусть свою марают. нечего дефицитный бюджет на такие глупости тратить.
Мусор надо убирать, а листья это удобрение, утеплитель для почвы и корм для червей.
да уж работнички. на 5 квадратных метрах - 7 человек с граблями