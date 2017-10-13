Курс биткоина поднялся до $5856,1 за штуку и установил новый рекорд, пишут Ведомости. Самая популярная криптовалюта днем 12 октября "прибавила в весе" больше 200 долларов и еще порядка 600$ ночью, следует из данных торгов.

Ранее эксперты связали рост валюты с планами Goldman Sachs помочь своим клиентам торговать биткойном и другими криптовалютами. Но пока что, по данным издания, у Goldman Sachs нет ни бизнес-плана, ни инвестиций в биткойн.

На фоне роста биткоина растет и вторая по популярности криптовалюта — Ethereum.

Власти в России относятся к криптовалютам с осторожностью. За выпуском этой валюты в РФ будет установлен контроль. Государство будет осуществлять регулирование эмиссии, майнинг и процесс обращения криптовалют. Создать законодательную базу планируется до конца 2017 года.