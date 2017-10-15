Фото: Amic.ru
День дорожной службы отмечают в России 15 октября. Только за последние пять лет из регионального дорожного фонда на все виды дорожных работ выделено почти 42 млрд. рублей. За этот период в регионе отремонтировано, построено и реконструировано более трех тысяч км автодорог и 160 искусственных сооружений.
Рассказываем шесть интересных фактов о дорожной сети Алтайского края:
1. История дорог Алтая насчитывает более трехсот лет. И, кстати, во время развития горнопромышленного комплекса в Алтайском горном округе сложилась самая густая в Сибири сеть гужевых дорог, проложенных между рудниками и заводами.
2. Сегодня в Алтайском крае самая крупнейшая в России сеть автомобильных дорог. Их протяженность — 16742,8 км (в том числе – федеральных – 636,2 км).
3. На автодорогах алтайского края расположено 857 мостов.
4. Более 1914 км – грунтовые дороги и 14828 км дороги с твердым покрытием.
5. Одна из дорог Алтайского края вошла в список самых красивых дорог мира. Речь идет о Чуйском тракте. Именно его журнал National Geographic в 2014 году включил в десятку самых красивых дорог мира. Тракт проходит от границы с Новосибирской областью и тянется до самой границы с Монголией. Путешествуя по ней, можно увидеть все географические зоны Алтая, от степей до горных вершин. Протяженность автомагистрали — 962 км.
6. В дорожной сфере Алтайского края работают более 5 тысяч человек.
Рассказываем, кто строит дороги в Алтайском крае:
Функции главных специалистов при строительстве и ремонте дорог
1. Геодезист
Обеспечивает сохранность принятых геодезических знаков на строительной площадке и неизменность их положения в процессе строительства.
2. Гидролог
- составляет гидрологические прогнозы и предупреждения о возникновении опасных гидрологических явлений.
3. Инженер–изыскатель
- разрабатывает решения по изучению природных условий земельного участка для строительного освоения. Участвует в проведении авторского надзора за строительством.
4. Инженер–сметчик
- составляет сметно-финансовую документацию на ремонт или строительство дорог, определяет стоимость объекта.
5. Прораб
- руководит всеми строительно-монтажными работами, следит за выполнением контракта и технологий.
6. Мастер участка
— руководит вверенным ему участком. Производит расстановку рабочих по местам, назначает им задания и составляет график работ.
7. Инженер – лаборант
— проводит все анализы, исследует асфальт, материалы, конструкции и готовую продукцию для определения стандартов качества.
Комментарии
Главные факты о наших дорожниках заключаются в том, что:
1. Эти люди делают некачественные дороги, которые стоят дорого, а служат очень не долго.
2. Делают их ооочень долго и мы, автолюбители, разбиваем свои авто, вплоть до аварий.
3. Экономят на всем, вплоть до несчастного гудрона, которым поливается основание перед укладкой асфальта.
А значит, эти люди не уважают нас, потребителей, себя и свою профессию, не соблюдают технологию и открыто залазят нам в карманы.
А значит поздравлять их не с чем - работайте лучше, су.кины дети!
То что ума у них нет- это фак, и руки из одного места тоже доказано. С праздником....