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Интересные факты о дорогах в Алтайском крае и о тех, кто их строит

, ИА "Амител"
15 октября отмечается День работников дорожной службы

Фото: Amic.ru

День дорожной службы отмечают в России 15 октября. Только за последние пять лет из регионального дорожного фонда на все виды дорожных работ выделено почти 42 млрд. рублей. За этот период в регионе отремонтировано, построено и реконструировано более трех тысяч км автодорог и 160 искусственных сооружений.

Рассказываем шесть интересных фактов о дорожной сети Алтайского края:

1. История дорог Алтая насчитывает более трехсот  лет. И, кстати, во время развития горнопромышленного комплекса в Алтайском горном округе сложилась самая густая в Сибири сеть гужевых дорог, проложенных между рудниками и заводами.

2. Сегодня в Алтайском крае самая крупнейшая в России сеть автомобильных дорог. Их протяженность — 16742,8 км (в том числе – федеральных – 636,2 км).

3. На автодорогах алтайского края расположено 857 мостов.

4. Более 1914 км – грунтовые дороги и 14828 км дороги с твердым покрытием.

5. Одна из дорог Алтайского края вошла в список самых красивых дорог мира. Речь идет о Чуйском тракте. Именно его журнал National Geographic в 2014 году включил в десятку самых красивых дорог мира. Тракт проходит от границы с Новосибирской областью и тянется до самой границы с Монголией. Путешествуя по ней, можно увидеть все географические зоны Алтая, от степей до горных вершин. Протяженность автомагистрали — 962 км.

6. В дорожной сфере Алтайского края работают более 5 тысяч человек.

Рассказываем, кто строит дороги в Алтайском крае:

 

 

Функции главных специалистов при строительстве и ремонте дорог

1. Геодезист

Обеспечивает сохранность принятых геодезических знаков на строительной площадке и неизменность их положения в процессе строительства.

2. Гидролог

- составляет гидрологические прогнозы и предупреждения о возникновении опасных гидрологических явлений.

3. Инженер–изыскатель

- разрабатывает решения по изучению природных условий земельного участка для строительного освоения. Участвует в проведении авторского надзора за строительством.

4. Инженер–сметчик

- составляет сметно-финансовую документацию на ремонт или строительство дорог, определяет стоимость объекта.

5. Прораб

- руководит всеми строительно-монтажными работами, следит за выполнением контракта и технологий.

6. Мастер участка

— руководит вверенным ему участком. Производит расстановку рабочих по местам, назначает им задания и составляет график работ.

7. Инженер – лаборант

— проводит все анализы, исследует асфальт, материалы, конструкции и готовую продукцию для определения стандартов качества.


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Комментарии

15.10.2017 08:59
- гость -

Главные факты о наших дорожниках заключаются в том, что:
1. Эти люди делают некачественные дороги, которые стоят дорого, а служат очень не долго.
2. Делают их ооочень долго и мы, автолюбители, разбиваем свои авто, вплоть до аварий.
3. Экономят на всем, вплоть до несчастного гудрона, которым поливается основание перед укладкой асфальта.
А значит, эти люди не уважают нас, потребителей, себя и свою профессию, не соблюдают технологию и открыто залазят нам в карманы.
А значит поздравлять их не с чем - работайте лучше, су.кины дети!

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15.10.2017 09:00
медведь-шатун

То что ума у них нет- это фак, и руки из одного места тоже доказано. С праздником....

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