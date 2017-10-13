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Сотрудники уголовного розыска Алтайского края задержали двух жителей Приморского края за совершение нескольких краж одного и того же японского автомобиля. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что злоумышленники действовали по следующей схеме: сначала они продавали барнаульцам машину по поддельным документам, а спустя несколько дней похищали ее. Мужчину устанавливали местоположение авто с помощью разных систем слежения.

По предварительным данным, два молодых человека, 1990 и 1989 годов рождения, в середине августа 2017 года прибыли в столицу Алтайского края на машине Toyota Mark II и сняли квартиру. Для реализации преступления они купили несколько сим-карт и разместили на известном сайте объявление о продаже машины. После сделки они похитили авто у покупателя, заменили государственные регистрационные знаки и оформили фальшивые документы.

Затем злоумышленники продали машину уже в Томске и опять похитили ее у покупателя, который также оказался барнаульцем. После этого подозреваемые попытались реализовать автомобиль в Омске. В этот момент алтайский и омские полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали злоумышленников.

Предварительно установлено, что ущерб, причиненный двум барнаульцам, составил свыше 700 тысяч рублей. Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по факту кражи, совершенной в крупном размере.