Фото: ИА "Атмосфера"
Бывший депутат АКЗС Александр Мастинин написал стихотворение "Кричите и вас услышат, стучите и вам откроют", которое он опубликовал в газете "Комсомольская правда в Барнауле" накануне своего 40-летия.
Мастинин, который недавно сломал ногу в знак протеста против из-за дисциплинарного наказания. В настоящее время он находится под постоянным наблюдением медицинских работников МСЧ-22 ФСИН России.
Послание сопровождается поучительным стихом, который Мастинин написал сам:
Я про жизнь в тюрьме расскажу без прикрас.
Подвигайтесь поближе, начну свой рассказ,
Пусть то, что прошел я, вам будет уроком,
Чтоб на нары и вам не "взлететь" ненароком.
Я видал, как здоровье с надеждами тают,
И волю, и дух как буханку ломают.
Как здоровый мужик слезы льет до утра,
Как лгут и "по-скотски" "ржут" мусора…
Я видал как друг другу "за братство поют",
И тут же "братуху" за грош продают!
Как со сроком не детским, "заехал" юнец,
Как в веревке с петлей, нашел свой конец.
Я видал, как всю жизнь по денечку меняют,
Как в живом человеке, человек умирает…
Все что я видел и не рассказать,
Как бы я не хотел всего этого знать.
Пусть то, что прошел я, вам будет уроком,
Чтоб на нары и вам "не взлететь" ненароком!
Комментарии
Тебя посодють - а ты не воруй!
И нынешних бы лигитивных на экскурсию к этому стихоплету свозить, и показать как чмыряться чмошники- может и воровать бы козлы меньше стали?
В той другой жизни и воспринимается всё по другому.Рука тянется к перу...в смысле к тому, которому на бумаге пишут (