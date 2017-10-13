Фото: ИА "Атмосфера"

Бывший депутат АКЗС Александр Мастинин написал стихотворение "Кричите и вас услышат, стучите и вам откроют", которое он опубликовал в газете "Комсомольская правда в Барнауле" накануне своего 40-летия.

Мастинин, который недавно сломал ногу в знак протеста против из-за дисциплинарного наказания. В настоящее время он находится под постоянным наблюдением медицинских работников МСЧ-22 ФСИН России.

Послание сопровождается поучительным стихом, который Мастинин написал сам:

Я про жизнь в тюрьме расскажу без прикрас.

Подвигайтесь поближе, начну свой рассказ,

Пусть то, что прошел я, вам будет уроком,

Чтоб на нары и вам не "взлететь" ненароком.

Я видал, как здоровье с надеждами тают,

И волю, и дух как буханку ломают.

Как здоровый мужик слезы льет до утра,

Как лгут и "по-скотски" "ржут" мусора…

Я видал как друг другу "за братство поют",

И тут же "братуху" за грош продают!

Как со сроком не детским, "заехал" юнец,

Как в веревке с петлей, нашел свой конец.

Я видал, как всю жизнь по денечку меняют,

Как в живом человеке, человек умирает…

Все что я видел и не рассказать,

Как бы я не хотел всего этого знать.

Пусть то, что прошел я, вам будет уроком,

Чтоб на нары и вам "не взлететь" ненароком!