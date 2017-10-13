Возвращение "Матильды"

Объединенная сеть России "Синема Парк" и "Формула Кино" вернули в репертуар своих кинотеатров "Матильду". Ранее сеть отказывалась показывать ленту из соображений безопасности. Напомним, что активисты грозились сжечь кинотеатры, которые покажут ленту.

"Значит, не все боятся сектантов!", "Кинотеатры должны работать, а не трястись от страха перед умалишёнными", "Столько уже времени этот фильм втюхивают народу... Принципиально не пойду только из-за этого, да и не собирался, в общем-то, какой интерес смотреть на вымышленные или правдивые любовные похождения Николая II ?", — отмечают пользователи соцсетей и подчеркивают, что это очередная PR-акция.

Письмо королеве Великобритании

Житель Барнаула Дмитрий Акиншин исполнил детскую мечту и написал письмо Елизавете II. Личная помощница-фрейлина королевы ответила на письмо барнаульца.

Читайте подробнее: Королева Великобритании Елизавета II написала письмо жителю Барнаула

Новость активно обсудили в соцсетях.

"Молодец парень! Если есть мечта, то ее нужно обязательно воплотить", "Интересно, а как ей написать можно? Где взять адрес?" — реагируют барнаульцы и вспоминают похожие истории.

Инцидент в Бийске

Вечером 12 октября около 18:00 в Бийске на улице рядом с ТЦ "Воскресенье" ребенок выпал из маршрутки во время движения. Ребенку не пострадал, а новость стали обсуждать в социальных сетях.

"Постоянно в Бийске какая-то жесть происходит", "А родители где были?", "Ужас", — реагируют на происшествие пользователи соцсетей и отмечают, что это не первый случай.