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Сергей Куркин, который в 2012-2016 годах возглавлял рубцовский филиал "Уралвагонзавода", избран новый исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края.

Как сообщается на сайте организации от 12 октября, его кандидатуру поддержали единогласно.

Известно, что Куркин родился 8 февраля 1953 года. Высшее образование получил в АлтГТУ им. Ползунова по профессии инженер-механик. В 1975-1987 годах работал на заводе "Трасмаш". Там он занимал должность мастер цеха. В 1987-2008 годах работал на "Барнаултрасмаше", ушел оттуда в должности технического директора. В 2008 году начал работать в той же должности на Рубцовском машиностроительном заводе", который в 2011 году был реорганизован в филиал "Уралвагонзавода". В 2016 году Сергей Куркин покинул предприятие.

Имеет несколько высоких наград, в том числе медаль "За заслуги в труде", грамоты администрации Алтайского края. Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники.