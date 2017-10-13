Фото: tripadvisor.ru

Сервис TripAdvisor выбрал лучший ресторан в России. Таковым по версии премии TripAdvisor Travelers' Choice 2017 стал "Перкорсо" в Санкт-Петербурге. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на сайт сервиса.

В данном заведении можно попробовать блюда итальянской, средиземноморской и европейской кухни.

В тройку лидеров также вошли петербургский "Палкинъ" (вторая строчка) и ресторан "Пенаты" в Ярославле (третье место).

В топ-10 были включены в порядке убывания рестораны "Дом" (Санкт-Петербург), SAVVA (Москва), петербургский "Царь", "Турандот" в столице РФ, "Пушкинъ" (Москва), петербургский ресторан "Мансарда" и московский White Rabbit.

Издание напоминает, что ранее был выбран лучший ресторан в мире. Им стал The Black Swan, расположенный в маленьком британском селе Олдстид.