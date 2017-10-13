В Государственную Думу России внесен законопроект о розничной торговле лекарствами через интернет. Распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства.

При этом продавать через интернет предлагают не все лекарства. Так, документ предусматривает запретить торговлю в интернете лекарствами, которые отпускаются только по рецепту.

Также предлагается уточнить определения понятий "фармацевтическая деятельность", "аптечная организация" и "ветеринарная аптечная организация". Кроме того авторы инициативы предлагают включить наркотические и психотропные лекарственных препаратов в перечень лекарственных препаратов, которые могут продаваться медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.

Проект закона разработан Минздравом и был рассмотрен и одобрен правительством РФ 5 октября. Вступить в силу он должен с января 2018 года.