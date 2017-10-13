Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула сообщили о сильном дыме, который виден рядом со "Старым мостом". Также горожане опубликовали в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте" снимки, сделанные со всех концов столицы Алтайского края.

Сообщение о возгорании поступило около 16:13. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили, что горит трава на заливных лугах в районе "Старого моста". На месте работают силы и средства пожарно-спасательных частей Барнаула и Новоалтайска. Подчеркивается, что задымления на трассе Барнаул — Новосибирск нет, движение для машин открыто во всех направлениях, а огонь ничему не угрожает.

"Предельно допустимых концентраций (ПДК) по оксиду углерода нет. Обстановка находится на контроле Главного управления МЧС России по Алтайскому краю", — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что палы сухой травы и сжигание мусора, в том числе и на приусадебных участках, запрещены. Нарушителям грозит административный штраф в размерах: для граждан — от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 6 тысяч до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.