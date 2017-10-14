Саше Дудкиной все 19 лет, но она уже стала победительницей престижного среди фотографов конкурса EyeEm Photography Awards 2017. К слову, в этом году в конкурсе приняли участие 88 000 фотографов с 590 000 своих работ. Среди всех участников юную москвичку отметили и присвоили звание "Фотограф года" — настолько жюри были покорены портретными работами девушки.

Героями портретов Саши становятся ее друзья и незнакомцы. Но главное в ее снимках — это эмоции и настроение, которые юный фотограф передает с точностью.

Смотрите!

172/365 Публикация от Sasha Dudkina (@1904th) Июн 22 2017 в 11:25 PDT

98/365 попали под град Публикация от Sasha Dudkina (@1904th) Апр 10 2017 в 1:33 PDT

304/366 Новый рубеж моей жизни! Публикация от Sasha Dudkina (@1904th) Ноя 4 2016 в 1:22 PDT

230/366 Я люблю тот вечер. Тогда я предвкушала начало чего-то совершенно нового и неизведанного. Публикация от Sasha Dudkina (@1904th) Сен 4 2016 в 10:35 PDT

1/366 Первый день 2016го мы встретили на Ямайке Публикация от Sasha Dudkina (@1904th) Янв 27 2016 в 1:22 PST

256/365 Публикация от Sasha Dudkina (@1904th) Сен 13 2015 в 12:27 PDT

198/365 Публикация от Sasha Dudkina (@1904th) Авг 26 2015 в 4:35 PDT

214/365 Где-то на западе Публикация от Sasha Dudkina (@1904th) Авг 15 2015 в 11:56 PDT

214/365 300 километров и моя мечта превратилась в реальность Публикация от Sasha Dudkina (@1904th) Авг 2 2015 в 11:44 PDT

Мне так нравится этот народ! Публикация от Sasha Dudkina (@1904th) Июн 17 2015 в 11:46 PDT

360/365 Мы словно не виделись тысячу лет. Мой первый день Париже начался с иранской кухни. Мы строили великие-превеликие планы на эти 9 дней и много вспоминали наше канадское лето. Публикация от Sasha Dudkina (@1904th) Дек 27 2014 в 12:22 PST

239/365 Дни полночных барбекю и запуска китайских фонариков с заднего двора. Публикация от Sasha Dudkina (@1904th) Дек 17 2014 в 12:31 PST

💤 Публикация от Sasha Dudkina (@1904th) Дек 3 2014 в 10:55 PST

Наверное, пора выложить эти древние фото Публикация от Sasha Dudkina (@1904th) Окт 15 2014 в 6:34 PDT