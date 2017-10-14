Саше Дудкиной все 19 лет, но она уже стала победительницей престижного среди фотографов конкурса EyeEm Photography Awards 2017. К слову, в этом году в конкурсе приняли участие 88 000 фотографов с 590 000 своих работ. Среди всех участников юную москвичку отметили и присвоили звание "Фотограф года" — настолько жюри были покорены портретными работами девушки.
Героями портретов Саши становятся ее друзья и незнакомцы. Но главное в ее снимках — это эмоции и настроение, которые юный фотограф передает с точностью.
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