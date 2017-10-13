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Продовольственные ярмарки "Продукция Барнаула — горожанам" организуют в столице Алтайского края и пригородных населенных пунктах в субботу, 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Посетители ярмарок смогут купить яйцо, мясо птицы, масло растительное, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, сахар, овощи, фрукты и не только.

Уточняется, что площадки будут размещены во всех районах города с 10:00 до 14:00.

В Железнодорожном районе площадка будет находиться по адресу: проспект Красноармейский, 131, и проспект Ленина, 71. В Индустриальном районе: улица 50 лет СССР, 51а, микрорайон Новосиликатный – улица Новосибирская, 16в; село Власиха — улица Сосновая, 1. В Ленинском районе: поселок Научный городок. Октябрьский район: проспект Ленина, 152, улица Титова, 9. Центральный район: село Лебяжье – ул.Центральная, 65а; микрорайон Затон — улица Водников, 11.