В Алтайском крае скоро будет принято два важных закона: о содержании домашних животных и о запрете на шум и нарушение тишины в ночное и обеденное время. Правила двух этих процессах уже прописаны на уровне муниципалитетов и отчасти давно применяются. Мы расскажем о них в одном тексте потому, что оба законопроекта имеют главную проблему — как их исполнять.

Законопроект о тишине указывает где именно, когда и что нельзя делать, чтобы не нарушать покой других граждан. Например, нельзя шуметь в квартирах, подъездах, дворах, школах, больницах, общежитиях, садоводствах с 22 вечера до 8 утра в будние дни и с 22 до 10 часов (хотя уже хотят изменить до 9 часов) в выходные и праздники. Есть ограничения и по обеденному времени. По не принятому пока закону нельзя будет включать громко музыку, кричать, петь, делать ремонт, если это нарушает покой других граждан.

Более подробно об этом читайте в материале "Даешь тишину: в Алтайском крае ужесточат закон о громкой музыке и ремонте".

На тему реализации закона о тишине корреспондент портала Amic.ru в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле поговорил с доцентом кафедры конституционного и международного права юридического факультета Алтайского государственного университета Людмилой Коноваловой.

"Доказать такое правонарушение очень сложно: нужно замерять уровень шума в децибелах, доказать точное время, кто именно шумел. Да и заниматься этим особо некому. Органы, которые имеют возможности, не имеют полномочий", — пояснила она.

По словам собеседницы, сегодня в такой ситуации граждане могут вызвать полицию, но МВД — это федеральная структура, которая работает по федеральному законодательству. И они не могут составлять протоколы по сфере ответственности, установленной законом субъектов. Зайти в квартиру, если хозяин-нарушитель не пускает, полицейский тоже не может. Правоохранители сами поставлены в жесткие условия, так, что лишний раз не рискнут давить на нарушителя.

"Максимум, что может полицейский — составить рапорт или объяснение и направить его в административную комиссию. Комиссия — это коллегиальный орган при муниципалитетах, но работают они малоэффективно, не профессионально, в их материалах много неточностей и недоработок. И они также не способны принять меры понуждения", — пояснила Людмила Коновалова.

Справка

По действующему закону (ст. 61 г. 10 закона АК №46 "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края") за шум на улицах, в общественном транспорте, квартирах с 22 до 7 часов положены штрафы. От 300 до 1500 рублей — гражданам, от 500 до 5000 рублей — должностным лицам. За ремонт на улице с 22 до 7 часов штраф для граждан 300 — 1500 рублей, для должностных лиц — 500 — 5000 рублей.

По мнению Людмилы Коноваловой, ловить и наказывать нарушителей закона о тишине была бы способна только полиция.То же самое мнение о работе комиссий высказала известная зоозащитница, один из основателей барнаульского приюта для бездомных животных "Ласка" Софья Куликова.Она приводит свой пример с домашней собакой на Новосиликатном, которую хозяйка отпускает гулять на весь день, пока находится на работе. Собачьи свадьбы путают детей, соседи боятся заходить в подъезд. Участковый отказывается ехать на место, ссылаясь на административную комиссию, а комиссия отправляет к участковому. Замкнутый круг.

О законе о защите домашних животных читайте в материале "Жизнь собачья: на Алтае ужесточат правила выгула и содержания животных".

Софья Куликова полагает, что, возможно, стоило бы ввести должность уполномоченного по правах животных, который бы на краевом уровне координировал этот процесс. Либо дать такие права общественной организации.

Глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов признает, что эта претензия — по делу, но он уверен, что законы сработают как минимум на профилактическом уровне.

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Кстати, об этой проблеме отчасти говорит и Софья Куликова.

"В прошлом году мы проводили опрос среди жителей Барнаула на знание правил содержания домашних животных, которые существуют уже больше 10 лет. Практически все владельцы животных не знают о наличии этих правил, а потому и соблюдать их никак не могут", — рассказала она.

Андрей Осипов рассказал о двух возможных решениях проблемы. Либо регион заключит соглашение с полицией (власти региона имеют на это право — прим.ред.), чтобы сотрудники полиции работали над такими делами, имели право составлять протоколы. Либо регион предложит Госдуме изменить федеральный закон для закрепления этих полномочий за полицией и более четкого прописывания административной ответственности.